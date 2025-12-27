«Έβρεχα το κρεβάτι μου, ήθελα να μου κόψουν τα πόδια»: Ο mister 300 γκολ που έγινε θρύλος στην Ιταλία

Από τα μέσα της δεκαετίες του 1980 μέχρι και τις αρχές του 2000 στα γήπεδα του Καμπιονάτο βρέθηκαν μερικοί από τους κορυφαίους Αργεντινούς ποδοσφαιριστές. Αθλητές που έγραψαν τη δική τους ιστορία στο άθλημα και που άφησαν τη σφραγίδα τους στις ομάδες που αγωνίστηκαν.

Από τον κορυφαίο όλων Ντιέγκο Μαραντόνα που... κατέβασε το ενδιαφέρον στον ιταλικό Νότο κάνοντας τη Νάπολι πρωταθλήτρια, μέχρι ποδοσφαιριστές όπως ο Χαβιέ Ζανέτι, ο Ντανιέλ Πασαρέλα, ο Ντιέγκο Σιμεόνε, ο Χουάν Σεμαστιάν Βερόν, ο Ερνάν Κρέσπο, ο Ρομπέρτο Αγιάλα, οι στόπερ Νικολάς Μπουρντίσο και Βάλτερ Σάμουελ, ο Ματίας Αλμέιδα και ο Αριέλ Ορτέγα. Ποιον «ξεχνάμε»; Ίσως τον πιο επιδραστικό Αργεντινό, με τη μεγαλύτερη διάρκεια στη Serie A. Τον Γκάμπριελ Μπατιστούτα!

Γκάμπριελ Μπατιστούτα: Μια... μηχανή γκολ

Ο «ΜπατιΓκολ» όπως έμεινε γνωστός, πήγε στην Ιταλία και συγκεκριμένα στη Φλωρεντία το 1991 και έφυγε από τη χώρα το 2003, λίγο πριν βάλει τέλος στην καριέρα του. Φόρεσε για 9 χρόνια τη φανέλα της Φιορεντίνα, σκοράροντας 200 γκολ στο πρωτάθλημα, παραμένοντας ως σήμερα πρώτος της σκόρερ στη Serie A. Ακολούθησε η Ρόμα με την οποία κατέκτησε το μοναδικό του Σκουντέντο το 2001 και τελείωσε στην Ίντερ.

Μια πραγματική μηχανή γκολ, ο Γκάμπριελ Μπατιστούτα σκόραρε 299 γκολ στους συλλόγους που αγωνίστηκε (551 καταγεγραμμένες συμμετοχές) ενώ είχε και 56 γκολ σε 78 συμμετοχές στην Εθνική Αργεντινής με την οποία όμως όποια διάκριση είχε ήταν αποκλειστικά στην Αμερικανική ήπειρο.

Αν και δεν κέρδισε ποτέ το πρωτάθλημα με τη Φιορεντίνα, ήταν μια εξαιρετικά δημοφιλής προσωπικότητα και το 1996, οι οπαδοί έστησαν ένα χάλκινο άγαλμά του σε φυσικό μέγεθος.

«Έβρεχα το κρεβάτι μου, δεν μπορούσα να πάω στην τουαλέτα»

Μετά από το τέλος της καριέρας του, ο Μπατιστούτα μίλησε πολλές φορές για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε στα πόδια του. Έχει κάνει λόγο για φρικτούς πόνους ενώ είχε αποκαλύψει πως είχε ζητήσει από γιατρό να τον ακρωτηριάσουν για να πάψει να πονάει!

«Έφυγα από το ποδόσφαιρο και μέσα σε μια νύχτα δεν μπορούσα να περπατήσω» είχε πει σε παλιότερη συνέντευξή του στο TyC Sports.

«'Έβρεξα το κρεβάτι μου, παρότι το μπάνιο ήταν μόλις τρία μέτρα μακριά. Ήταν 4 π.μ. και ήξερα ότι αν στεκόμουν όρθιος, ο αστράγαλός μου θα με σκότωνε».

Μάλιστα είχε αποκαλύψει ότι: «Πήγα να δω τον γιατρό Αβάνζι (ορθοπεδικός) και του είπα να μου κόψει τα πόδια. Με κοίταξε και μου είπε ότι ήμουν τρελός. Δεν άντεχα άλλο. Δεν μπορώ να περιγράψω με λόγια πόσο άσχημος ήταν ο πόνος. Κοίταξα τον Όσκαρ Πιστόριους και είπα: "Αυτή είναι η λύση μου"».

Παρά το αίτημά του για ακρωτηριασμό, οι γιατροί επέλεξαν τη λιγότερο δραστική μέθοδο τοποθετώντας βίδες στο ένα από τα πόδια του για να αντισταθμίσουν την έλλειψη χόνδρου και τενόντων. Ευτυχώς, για τον ίδιο, αυτό διόρθωσε σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα.