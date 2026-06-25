Η επιτυχία έχει ονοματεπώνυμο και στο μεγάλο λιμάνι φρόντισαν να το «κλειδώσουν» για την επόμενη τριετία. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας παραμένει ο απόλυτος «αρχιτέκτονας» του Ολυμπιακού, με την ΚΑΕ να ανακοινώνει επίσημα την επέκταση της συνεργασίας της με τον κορυφαίο Έλληνα τεχνικό μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Μετά από μια απόλυτα ονειρική και ιστορική σεζόν, η οποία επισφραγίστηκε με την επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης (κατάκτηση της EuroLeague) και την κυριαρχία εντός συνόρων με την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος, η διοίκηση των «ερυθρολεύκων» προχώρησε στην πιο αυτονόητη και ταυτόχρονα σημαντική κίνηση.

Όπως χαρακτηριστικά τονίζουν οι ιθύνοντες του συλλόγου, ο κόουτς Μπαρτζώκας δεν αποτελεί απλώς τον προπονητή που κάθεται στην άκρη του πάγκου. Είναι η ψυχή μιας ολόκληρης μπασκετικής φιλοσοφίας, η οποία σφυρηλατείται καθημερινά στο ΣΕΦ με ιδρώτα, ακλόνητη αφοσίωση και απόλυτη πίστη στη νίκη. Η παρουσία του εγγυάται τη σταθερότητα, εμπνέοντας τόσο τους παίκτες όσο και τον κόσμο της ομάδας.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα για τα επόμενα τρία χρόνια.



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: «ΜΑΖΙ με τον κόουτς ζήσαμε στιγμές που δεν χωρούν σε μια απλή αφήγηση, ΜΑΖΙ με τον κόουτς συνεχίζουμε»



ΓΙΩΡΓΟΣ… — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 25, 2026