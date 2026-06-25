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«Έδεσε» άγκυρα μέχρι το 2029 ο Γιώργος Μπαρτζώκας στον Ολυμπιακό

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας «έδεσε» στο Λιμάνι ως το 2029. Μετά τον θρίαμβο σε EuroLeague και πρωτάθλημα, ο «Σκακιστής» συνεχίζει στον πάγκο.

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Γιώργος Μπαρτζώκας
Ο κόουτς του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας | Eurokinissi/ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
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Η επιτυχία έχει ονοματεπώνυμο και στο μεγάλο λιμάνι φρόντισαν να το «κλειδώσουν» για την επόμενη τριετία. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας παραμένει ο απόλυτος «αρχιτέκτονας» του Ολυμπιακού, με την ΚΑΕ να ανακοινώνει επίσημα την επέκταση της συνεργασίας της με τον κορυφαίο Έλληνα τεχνικό μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Μετά από μια απόλυτα ονειρική και ιστορική σεζόν, η οποία επισφραγίστηκε με την επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης (κατάκτηση της EuroLeague) και την κυριαρχία εντός συνόρων με την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος, η διοίκηση των «ερυθρολεύκων» προχώρησε στην πιο αυτονόητη και ταυτόχρονα σημαντική κίνηση.

Όπως χαρακτηριστικά τονίζουν οι ιθύνοντες του συλλόγου, ο κόουτς Μπαρτζώκας δεν αποτελεί απλώς τον προπονητή που κάθεται στην άκρη του πάγκου. Είναι η ψυχή μιας ολόκληρης μπασκετικής φιλοσοφίας, η οποία σφυρηλατείται καθημερινά στο ΣΕΦ με ιδρώτα, ακλόνητη αφοσίωση και απόλυτη πίστη στη νίκη. Η παρουσία του εγγυάται τη σταθερότητα, εμπνέοντας τόσο τους παίκτες όσο και τον κόσμο της ομάδας.

 

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