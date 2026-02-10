Μενού

«Έχασα τη γλυκιά μου μαμά»: Το συγκινητικό αντίο του Αταμάν

Η σπαρακτική ανάρτηση του Τούρκου προπονητή του Παναθηναϊκού Έργκιν Αταμάν στα κοινωνικά δίκτυα, για το χαμό της μητέρας του.

Εργκίν Άταμαν
Ο Εργκίν Άταμαν σε προπόνηση του Παναθηναϊκού | Eurokinissi/ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Νωρίτερα σήμερα έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της μητέρας του Εργκίν Αταμάν, και πριν λίγο ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού ανήρτησε το αντίο στην «γλυκιά του μαμά». 

Συγκεκριμένα, η ανάρτηση αναφέρει: «Έχασα τη γλυκιά μου μαμά. Ήταν ο μεγαλύτερος υποστηρικτής μου που ήταν πάντα δίπλα μου, που παρακολουθούσε κάθε αγώνα μου με ενθουσιασμό μπροστά στην τηλεόραση, που μου έστειλε το πρώτο μήνυμα μόλις τελείωσαν οι αγώνες μου· που μοιράστηκε τη χαρά, τη λύπη, τον ενθουσιασμό και όλα μου τα συναισθήματα. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη», ανέφερε ο προπονητής. 

Η κηδεία θα τελεστεί αύριο μετά τις δύο στο Τζαμί Zincirlikuyu και θα ταφεί στο ίδιο νεκροταφείο».

 

