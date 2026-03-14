Ελ Καμπί: «Πάντα η καρδιά μου είναι στον Ολυμπιακό, θα είμαι εδώ για πολλά γκολ ακόμα»

Πιο συγκεκριμένα ο δις σκόρερ στο ΟΦΗ - Ολυμπιακός (0-3), Αγιούμπ Ελ Καμπί, υπογράμμισε: «Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που ήρθε να μας υποστηρίξει. Είμαι πολύ χαρούμενος για τα γκολ. Πάντα προσπαθώ να βάλω γκολ.

Θα μπορούσαμε να το πούμε ότι έκανα ένα δώρο (στην ομάδα). Ξέρω ότι μετά το Κύπελλο της Αφρικής δεν ήμουν στο 100% και ο εαυτός μου. Ελπίζω να βοηθήσω την ομάδα για να πάρουμε το Πρωτάθλημα.

