Ελλάδα - Βοσνία μπάσκετ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Η Ελλάδα κόντρα στη Βοσνία σήμερα (02/09) στον τέταρτο αγώνα της Εθνικής μας για το Eurobasket 2025 με τζάμπολ στις 15:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Start και την ΕΡΤ 1 ενώ θα υπάρχει live ενημέρωση και από το Reader.gr.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχει κάνει το τρία στα τρία στη φάση των ομίλων, έχοντας επικρατήσει κατά σειρά της Ιταλίας, της Κύπρου και της Γεωργίας, κάτι που της έχει δώσει το εισιτήριο για τα νοκ άουτ.

Στόχος της ομάδας είναι η νίκη απέναντι σε Βοσνία και Ισπανία την Πέμπτη (04/09), ώστε να πάρει την πρώτη θέση και να ελπίζει σε μία καλύτερη διασταύρωση στη φάση των «16».

Η 4η αγωνιστική του Γ' ομίλου

Την Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου, θα παίξουν για τον όμιλο της Κύπρου:

15:00 Ελλάδα - Βοσνία, Novasports Start - ERTNEWS

18:15 Κύπρος - Γεωργία, Novasports Start - ΕΡΤ1

21:30 Ιταλία - Ισπανία, Novasports Start