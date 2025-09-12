Ελλάδα - Φινλανδία: Πότε είναι ο μικρός τελικός - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Η Ελλάδα στη διεκδίκηση του χάλκινου μεταλλίου, 16 χρόνια μετά από την τελευταία φορά που το κατάφερε. Μετά από την ήττα από την Τουρκία στον ημιτελικό, η Εθνική ομάδα θα αντιμετωπίσει τη Φινλανδία στον μικρό τελικό του Ευρωμπάσκετ με στόχο να κερδίσει μία θέση στο βάθρο.

Ο μικρός τελικός, στη Ρίγα, θα διεξαχθεί την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου στις 17:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά τόσο από το Novasports Start όσο και από την ΕΡΤ1.

Η Φινλανδία ηττήθηκε στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης με 98-86 από τη Γερμανία και πλέον θα συμμετάσχει στον μικρό τελικό με στόχο να κατακτήσει το πρώτο της μετάλλιο σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Η τελευταία φορά που τέθηκαν αντίπαλες Ελλάδα και Φινλανδία σε επίσημη διοργάνωση, ήταν στο Ευρωμπάσκετ του 2017, στη φάση των ομίλων με τους Φινλανδούς να επικρατούν με 89-77.

Οι Παπανικολάου, Σλούκας και Θανάσης Αντετοκούνμπο ήταν παρόντες σε εκείνο το παιχνίδι, που είχαν ξεχωρίσει ο Κόπονεν και ο Μάρκανεν.