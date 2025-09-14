Ελλάδα - Φινλανδία: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Το τελευταίο βήμα για την Εθνική ομάδα στην προσπάθειά της να κατακτήσει μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ γίνεται σήμερα. Ο μικρός τελικός Ελλάδα - Φινλανδία θα αναδείξει την 3η ομάδα που θα ανέβει στο βάθρο των νικητών και θα κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο.

Η αναμέτρηση Ελλάδα - Φινλανδία αρχίζει στις 17:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά τόσο από το Novasports Start όσο και από την ΕΡΤ1, ενώ θα υπάρχει LIVE ενημέρωση από το Reader.

Η Φινλανδία ηττήθηκε στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης με 98-86 από τη Γερμανία, ενώ η Εθνική μας έχασε από την Τουρκία με 94-68.

Η τελευταία φορά που τέθηκαν αντίπαλες Ελλάδα και Φινλανδία σε επίσημη διοργάνωση, ήταν στο Ευρωμπάσκετ του 2017, στη φάση των ομίλων με τους Φινλανδούς να επικρατούν με 89-77.

