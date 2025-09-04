Μενού

Ελλάδα - Ισπανία: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Η Ελλάδα απέναντι στην Ισπανία σήμερα (04/09) για την πρωτιά στον γ΄όμιλο του EuroBasket 2025. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Ελλάδα - Ευρωμπάσκετ
Η Ελλάδα θα παίξει με την Ισπανία απόψε (04/09) για την πρώτη θέση του γ'ομίλου στο Eurobasket 2025, με τζάμπολ στις 21:30 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ1, τη Novasports Start ενώ θα καλυφθεί live και από το Reader.gr.

Μετά την ήττα της Τρίτης από τη Βοσνία με 77-80, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ψάχνει τη νίκη κόντρα στους Ίβηρες για να περάσει ως πρώτη στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Από τον αγώνα με τους Βόσνιους, έλειψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης.

Και οι δύο ωστόσο, αναμένεται να παίξουν κανονικά με τους Ισπανούς, όπως εκτίμησε ο Βασίλης Σπανούλης μετά τη λήξη της συνάντησης και την πρώτη ήττα της Εθνικής μας στο τουρνουά.

Η βαθμολογία

Γ' ΟΜΙΛΟΣ

1. Βοσνία/Ερζεγοβίνη 3-2 8β. (προκρ.)

2. Ελλάδα 3-1 7β. (προκρ.)

3. Ιταλία 3-1 7β. (προκρ.)

4. Γεωργία 2-3 7β.

---------------------

5. Ισπανία 2-2 6β.

6. Κύπρος 0-4 4β.

Πρόγραμμα

4η αγωνιστική (2/9)

  • Ελλάδα - Βοσνία & Ερζεγοβίνη 77-80
  • Κύπρος - Γεωργία 61-93
  • Ιταλία - Ισπανία 67-63

5η αγωνιστική (4/9)

  • Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Γεωργία 84-76
  • Ιταλία - Κύπρος (18:15)
  • Ισπανία - Ελλάδα (21:30)

