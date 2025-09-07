Ελλάδα - Ισραήλ 84-79: Με οδηγό τον επικό Γιάννη η Εθνική στην 8άδα - Επόμενος αντίπαλος η Λιθουανία

Η προέλαση της Εθνικής ομάδας στο Ευρωμπάσκετ συνεχίζεται. Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει άλλη μία απίστευτη εμφάνιση (37π. με 18/21 δίποντα και 10 ριμπάουντ), η Ελλάδα επικράτησε με 84-79 του Ισραήλ και πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Εκεί την περιμένει η Λιθουανία, ένας αντίπαλος στα μέτρα της Εθνικής, που την ερχόμενη Τρίτη (9/9) θα προσπαθήσει να την προσπεράσει και να επιστρέψει στην τετράδα της Ευρώπης και στη ζώνη των μεταλλίων.

Απέναντι στο Ισραήλ η Ελλάδα τα... έσπασε έξω από τα 6,75μ. (4/25, 16%), όμως με τον Γιάννη απόλυτο κυρίαρχο και στις δύο πλευρές του παρκέ, έλεγχο των ριμπάουντ και άμυνα πάνω στα αντίπαλα ατού, πήρε τη νίκη και την πρόκριση. Η Εθνική μας κατάφερε να χτίσει διψήφιες διαφορές, όμως το σημαντικότερο είναι πως είχε καθαρό μυαλό και σωστή καθοδήγηση από τον πάγκο, ώστε να αντιδρά σωστά κάθε φορά που οι Ισραηλινοί μείωναν και πλησίαζαν στο σκορ.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να έχει στο πρώτο μέρος 21 πόντους (άρχισε με 10/10 σουτ) σε 13', η Ελλάδα μπήκε από νωρίς σε θέση οδηγού στο σκορ. Σλούκας και Παπανικολάου αποτέλεσαν για μία ακόμη φορά του βασικούς πυλώνες της ομάδας, που κατάφερε να ανοίγει τη διαφορά φτάνοντας στο 50-39 στο 18'.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους οι Ισραηλινούς βρήκαν λύσεις στην επίθεσή τους ροκανίζοντας τη διαφορά, πλησιάζοντας με 54-51 με τρίποντο του Αβντίγια. Ένα μικρό 6-0 όμως για την Ελλάδα την έφερε και πάλι στο +8 με τον Σαμοντούροβ να κάνει με τρίποντο το 66-58 στο 28'.

Ο Παπανικολάου έδωσε μια λύση για το 80-70 (38′), η απάντηση ήταν ένα 4-0 με τον Γιάννη να νικά το χρόνο για το 82-74 με 46” για τη λήξη. Η Ελλάδα άντεξε, είχε τον πρώτο λόγο και νίκησε με 84-79 για μια θέση στις οχτώ καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης.

Τα δεκάλεπτα: 28-22, 50-41, 67-59, 84-79

ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 4 (2/8 σουτ), Λαρεντζάκης, Τολιόπουλος 5 (2/2 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 1/2 βολές), Σλούκας 11 (3/6 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2/3 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Καλαϊτζάκης 4 (5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Παπανικολάου 8 (2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Σαμοντούροβ 7 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Γ. Αντετοκούνμπο 37 (18/21 δίποντα, 1/2 βολές, 10 ριμπάουντ), Κ. Αντετοκούνμπο 4 (5 ριμπάουντ), Θ. Αντετοκούνμπο, Μήτογλου 4 (2/7 σουτ, 5 ριμπάουντ)

ΙΣΡΑΗΛ (Μπέιτ-Αλαχμί): Κάρινγκτον 9 (3/3 τρίποντα), Σέγκεφ, Άβντιγια 23 (1/3 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 9/12 βολές), Σόρκιν 14 (3/5 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/3 βολές, 6 ριμπάουντ), Τίμορ 2, Μάνταρ 10 (3/6 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 4/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 5 κλεψίματα), Λέβι 2, Γκινάτ 15 (5/8 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 2/4 βολές, 5 ριμπάουντ), Ζούσμαν 4, Πάλατιν