Ελλάδα - Ιταλία: Η ώρα και το κανάλι της πρεμιέρας της Εθνικής στο Ευρωμπάσκετ

Το βράδυ της Πέμπτης, 28 Αυγούστου, κάνει πρεμιέρα η Εθνική ομάδα μπάσκετ στο Eurobasket 2025. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει στη Λεμεσό της Κύπρου, την Ιταλία, για την πρώτη αγωνιστική του ομίλου θέλοντας να μπει νικηφόρα στη διοργάνωση. Η αναμέτρηση Ελλάδα - Ιταλία αρχίζει στις 21:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ERT News ενώ θα υπάρχει live ενημέρωση και από το Reader.gr.

Η τελική 12άδα της Εθνικής για το Eurobasket 2025

Γιαννούλης Λαρεντζάκης Βασίλης Τολιόπουλος Δημήτρης Κατσίβελης Ντίνος Μήτογλου Κώστας Παπανικολάου Κώστας Σλούκας Γιάννης Αντετοκούνμπο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης Κώστας Αντετοκούνμπο Τάιλερ Ντόρσεϊ Αλέξανδρος Σαμοντούροβ Θάνασης Αντετοκούνμπο

Το πρόγραμμα της Ελλάδας στη φάση των ομίλων

28 Αυγούστου, 21:30 Ελλάδα – Ιταλία

30 Αυγούστου, 18:15, Κύπρος – Ελλάδα

31 Αυγούστου, 15:00, Γεωργία – Ελλάδα

2 Σεπτεμβρίου, 15:00, Ελλάδα – Βοσνία

4 Σεπτεμβρίου, 21:30, Ισπανία – Ελλάδα