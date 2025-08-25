Ελλάδα - Ιταλία: Η ώρα και το κανάλι της πρεμιέρας της Εθνικής στο Ευρωμπάσκετ

Το βράδυ της Πέμπτης, 28 Αυγούστου, κάνει πρεμιέρα η Εθνική ομάδα μπάσκετ στο Eurobasket 2025. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει στη Λεμεσό της Κύπρου, την Ιταλία, για την πρώτη αγωνιστική του ομίλου θέλοντας να μπει νικηφόρα στη διοργάνωση. Η αναμέτρηση Ελλάδα - Ιταλία αρχίζει στις 21:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ERT News ενώ θα υπάρχει live ενημέρωση και από το Reader.gr.
Η τελική 12άδα της Εθνικής για το Eurobasket 2025
Γιαννούλης Λαρεντζάκης
Βασίλης Τολιόπουλος
Δημήτρης Κατσίβελης
Ντίνος Μήτογλου
Κώστας Παπανικολάου
Κώστας Σλούκας
Γιάννης Αντετοκούνμπο
Παναγιώτης Καλαϊτζάκης
Κώστας Αντετοκούνμπο
Τάιλερ Ντόρσεϊ
Αλέξανδρος Σαμοντούροβ
Θάνασης Αντετοκούνμπο
Το πρόγραμμα της Ελλάδας στη φάση των ομίλων
28 Αυγούστου, 21:30 Ελλάδα – Ιταλία
30 Αυγούστου, 18:15, Κύπρος – Ελλάδα
31 Αυγούστου, 15:00, Γεωργία – Ελλάδα
2 Σεπτεμβρίου, 15:00, Ελλάδα – Βοσνία
4 Σεπτεμβρίου, 21:30, Ισπανία – Ελλάδα
Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.