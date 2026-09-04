Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το πρώτο το διαμάντι στο Diamond League στις Βρυξέλλες. Μάλιστα, κατάφερε να σπάσει και το ρεκόρ αγώνων, περνώντας το ύψος των 6,12.

Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέλαβε την πρώτη θέση στον τελικό του επό κοντώ. Το άλμα των 5,92, ήταν αρκετό για να του εξασφαλίσει τη νίκη, αλλά δεν σταμάτησε εκεί.

Χωρίς αντίπαλο, ανέβασε τον πήχη στα 6,12, τα οποία πέρασε με την τρίτη προσπάθεια και πανηγύρισε τρελά.

Σημειώνεται πως ο βασικός του αντίπαλος και κύριος διεκδικητής του διαμαντιού, ο Σουηδός Μόντο Ντουπλάντις δεν αγωνίστηκε καθώς είχε ενοχλήσεις στο πόδι.

Βρέθηκε στο στάδιο, αλλά αποχώρησε χωρίς να κάνει ούτε μία προσπάθεια.