Μίλτος Τεντόγλου: Δεύτερος στο Diamond League - Το διαμάντι κρίθηκε στο τελευταίο άλμα

Στη δεύτερη θέση αρκέστηκε ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του μήκους ανδρών του Diamond League, στις Βρυξέλλες.

Με καλύτερο άλμα στα 8,40 μ., έμεινε στο δεύτερη θέση με τον Τζαμαϊκανό Τατζάι Γκέιλ να πηδάει 8,46 μ.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης ξεκίνησε με 8,07μ. και στη δεύτερη προσπάθειά του βελτιώθηκε στα 8,12μ., πριν φτάσει στα 8,31μ. στο τρίτο άλμα, επίδοση που τον έφερε προσωρινά στην κορυφή της κατάταξης. Στο επόμενο, έφτασε στα 8,40.

Στην πέμπτη προσπάθεια ο Τεντόγλου επέλεξε να μην επιχειρήσει άλμα, αφήνοντας την τελική του απάντηση για την έκτη και τελευταία προσπάθεια.

Ωστόσο, ο Τζαμαϊκανός Τατζάι Γκέιλ πραγματοποίησε το μεγάλο άλμα.

Ο Τεντόγλου προσπάθησε να απαντήσει στην τελευταία του ευκαιρία, αλλά άφησε το άλμα στη μέση και δεν κατάφερε να βελτιώσει την επίδοσή του, ολοκληρώνοντας τον αγώνα στα 8,40 μ. Η συγκεκριμένη επίδοση αποτελεί την 18η φορά στην καριέρα του που ξεπερνά τα 8,40μ.

Ο Ελβετός Σίμον Εχάμερ κατέλαβε την τρίτη θέση με 8,23 μ.