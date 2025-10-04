ΕΡΤ2 Σπορ: Όλες οι μεταδόσεις μπάσκετ, πόλο και ποδοσφαίρου το Σάββατο

Σήμερα, Σάββατο 4 Οκτωβρίου, αρχίζει και επίσημα το νέο πρόγραμμα για την ΕΡΤ2 που πλέον μετονομάζεται σε ΕΡΤ2 Σπορ με αποκλειστικά αθλητικό περιεχόμενο και μεταδόσεις μπάσκετ, πόλο και ποδόσφαιρο γυναικών!
Όπως ανέφερε πρόσφατα η Γενική Διευθύντρια Τηλεόρασης Μαρία Κοζάκου το δεύτερο κανάλι θα μεταδίδει σπουδαίες αθλητικές εγχώριες και διεθνείς διοργανώσεις, ντοκιμαντέρ, κινηματογραφικές ταινίες με θέμα τον αθλητισμό. Ειδική αναφορά έκανε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα μεταδώσει το κανάλι, ενημερώνοντας ότι πρόσφατα υπεγράφη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της ΕΡΤ και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, για την προβολή των 28 μη διαδεδομένων ολυμπιακών αθλημάτων.
ΕΡΤ2 Σπορ: Οι μεταδόσεις του Σαββάτου
Η Stoiximan GBL, το πρωτάθλημα μπάσκετ, θα μεταδίδεται αποκλειστικά από την ΕΡΤ2 Σπορ αλλά και το διαδικτυακό - μέσω ERTFlix - Ertsport.
Αυτό το Σάββατο η ΕΡΤ2 Σπορ έχει δύο παιχνίδια ζωντανά στο πρόγραμμά της.
- Στις 16:00 η αναμέτρηση ΑΕΚ - Κολοσσός
- Στις 19:30 η αναμέτρηση Πανιώνιος - Περιστέρι
Παράλληλα στο πρόγραμμα υπάρχουν live οι αναμετρήσεις:
- 14:00 Αστέρας Τρ. - Παναθηναϊκός (Ποδόσφαιρο γυναικών)
- 18:15 Πανιώνιος - Άλιμος (Α1 πόλο γυναικών)
Επίσης:
- 16:00 Καρδίτσα - Άρης (Stoiximan GBL) ΕΡΤ Sports 1
- 17:00 Δάφνη - Ψυχικό (Α2 μπάσκετ ανδρών) ΕΡΤ Sports 2
- 19:00 Ηρακλής - Προμηθέας (Stoiximan GBL) ΕΡΤ Sports 1
Οι μεταδόσεις της Κυριακής
- 13:00 Μαρούσι - Ολυμπιακός (Stoiximan GBL)
- 16:00 Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (Stoiximan GBL)
- 18:15 Εθνικός - Πάτρα (Α1 πόλο ανδρών)
- 19:45 Αθηναϊκός - Παναθηναϊκός (Α1 μπάσκετ γυναικών)
- 22:00 Αθλητική Κυριακή
Οι μεταδόσεις της Δευτέρας
- 16:00 Ο κόσμος των Σπορ
- 16:45 Δούκας - ΠΑΟΚ (Α1 χάντμπολ ανδρών)
- 18:30 Βίκος Ιωαννίνων - Λαύριο (Α2 μπάσκετ ανδρών)
