Εσθονία - Τουρκία: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Εσθονία - Τουρκία σήμερα για την 4η αγωνιστική στο EuroBasket 2025.

Τουρκία - Λετονία
Ο Γιουρτσέβεν στο ματς Τουρκία - Λετονία | ΑΠΕ-ΜΠΕ/TOMS KALNINS
Την τρίτη της νίκη στο EuroBasket αναζητά σήμερα η Τουρκία που στις 14:45 αντιμετωπίζει την Εσθονία για την 4η αγωνιστική του Α' ομίλου. Η αναμέτρηση στη Ρίγα θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Start.

Διαβάστε ακόμη: Το πανόραμα του Ευρωμπάσκετ: Βαθμολογίες, αποτελέσματα, πρόγραμμα, κανάλια

Η Τουρκία έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή της στην επόμενη φάση καθώς βρίσκεται, μαζί με την Σερβία, στην κορυφή του ομίλου με ρεκόρ 3-0. Από την άλλοι οι Εσθονοί συνεχίσουν να ελπίζουν σε πρόκριση έχοντας ως τώρα απολογισμό 1-2.

 

Η βαθμολογία του Α' Ομίλου

1. Τουρκία 3-0 6β. (προκρ.)

2. Σερβία 3-0 6β. (προκρ.)

3. Λετονία 1-2 4β.

4. Εσθονία 1-2 4β.

---------------------

5. Πορτογαλία 1-2 3β.

6. Τσεχία 0-3 3β.

Το πρόγραμμα της Δευτέρας, 1 Σεπτεμβρίου:

13:30 Σουηδία - Μαυροβούνιο, Novasports 4

14:45 Εσθονία - Τουρκία, Novasports Start

16:30 Γερμανία - Μ. Βρετανία, Novasports 4

18:00 Πορτογαλία - Λετονία, Novasports Start

20:30 Φινλανδία - Λιθουανία, Novasports 4

21:15 Σερβία - Τσεχία, Novasports Start - ΕΡΤ1

