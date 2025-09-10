Eurobasket 2025, Ελλάδα - Τουρκία: Πόσο κοστίζει το ταξίδι στη Ρίγα

Σε ρυθμούς ημιτελικού Eurobasket βρίσκονται οι Έλληνες φίλαθλοι, ενόψει του αγώνα της Εθνικής με την Τουρκία την Παρασκευή 12/09) στις 21:00 στη Ρίγα της Λετονίας.

Οι φίλαθλοι που επιθυμούν να κάνουν το ταξίδι για την Ρίγα, όπως αναφέρει το gazzetta.gr, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά τον ημιτελικό, θα πληρώσουν κάτι λιγότερο από 200 ευρώ.



Ένα τέτοιο ταξίδι, θα κοστίσει στην καλύτερη 161 ευρώ σε κάποιον φίλαθλο, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το εισιτήριο του ημιτελικού απέναντι στην Τουρκία.

Για να μπορέσει πάντως κάποιος φίλος της Εθνικής να πληρώσει 161 ευρώ για τα αεροπορικά θα πρέπει να ταξιδέψει την Πέμπτη (11/9), όμως το ταξίδι θα έχει δύο στάσεις.

Συγκεκριμένα οι Έλληνες φίλαθλοι θα πάνε στο Μάντσεστερ, από εκεί στο Όσλο και μετά στη Ρίγα, με το ταξίδι να διαρκεί 29 ώρες και 15 λεπτά.

Πάντως όσοι κάνουν αυτό το ταξίδι θα πρέπει μετά να βιαστούνε να πάνε στο γήπεδο, καθώς θα προσγειωθούν στις 16:30, δηλαδή 2,5 ώρες πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης.

Παράλληλα να σημειωθεί πως, σύμφωνα με το επίσημο σάιτ της FIBA, τα εισιτήρια του αγώνα ξεκινούν από τα 70 ευρώ.

Μάλιστα μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας πατώντας ΕΔΩ

Αναλυτικά οι φθηνότερες επιλογές για το ταξίδι στη Ρίγα:

10/9

189 ευρώ με δύο στάσεις

11/9

Από 160 με δύο στάσεις

12/9

Από 186 με αλλαγή αεροδρομίου