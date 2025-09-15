Eurobasket 2025: Στην Αθήνα οι χάλκινοι πρωταθλητές - Ανδοθέσμες και το θρυλικό Final Countdown

Στη βάση της, την Ελλάδα, βρίσκεται η Εθνική ομάδα που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025, με την υποδοχή να είναι ιδιαίτερη και άκρως γαλανόλευκη.

Το θρυλικό countdown έπαιζε στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», με τους παίκτες και το προπονητικό σταφ να το απολαμβάνουν.

Με τον Βασίλη Σπανούλη να βγαίνει πρώτος και να παραλαμβάνει την ανθοδέσμη, παίκτες και σταφ ακολούθησαν παραλαμβάνοντας στη συνέχεια και τα ειδικά βραβεία που είχε ετοιμάσει η Πολιτεία για τους πρωταγωνιστές.

Ο πρόεδρος της ΓΓΑ, Γιώργος Μαυρωτάς είπε: «Εκ μέρους της Πολιτείας θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη χαρά και την υπερηφάνεια που μας προσέφεραν τα παιδιά μας. Ο αθλητισμός σηκώνει τη χώρα μας πιο ψηλά και είμαστε πολύ υπερήφανοι για αυτό. Εκτός από την αγωνιστική μας παρουσίας, περάσαμε και πολλά ωραία μηνύματα για την ελληνική κοινωνία. Είναι ένα χάλκινο μετάλλιο από χρυσάφι για τον ελληνικό αθλητισμό».



Έπειτα, ο προπονητής του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος Βασίλης Σπανούλης δήλωσε: «Είναι μία πολύ ωραία υποδοχή, όπως αξίζει σε αυτή την ομάδα. Αυτό το μετάλλιο ανήκει σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους Έλληνες που ζουν εδώ και σε αυτούς που ζουν στο εξωτερικό. Θέλαμε να δώσουμε χαρά σε όλο τον κόσμο και να φέρουμε πάλι το μπάσκετ ψηλά. Το αξίζει αυτή η γενιά, το άξιζε τόσα χρόνια, ειδικά τώρα. Είμαι πολύ χαρούμενος που ήμουν μέλος αυτής της επιτυχίας αλλά όλα τα εύσημα ανήκουν στους παίκτες και σε όλους όσους συνετέλεσαν για να έρθει αυτή η επιτυχία. Εύχομαι αυτό το μετάλλιο να είναι κάτι που θα αναγεννήσει το μπάσκετ σε πολλούς τομείς».

Ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος Κώστας Παπανικολάου είπε με τη σειρά του: «Ευχαριστούμε σε όλους όσοι συνέβαλαν πολύ σε αυτό το σπουδαίο αποτέλεσμα, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ από καρδιάς και όπως είπε ο κοουτς ευελπιστούμε ότι με αυτή την επιτυχία να καταφέραμε να μπούμε στα σπίτια των Ελλήνων να τους δώσαμε ένα χαμόγελο να κάναμε νέα παιδιά να αγαπήσουν το μπάσκετ όπως κι εμείς, η δική μας γενιά, ερωτεύτηκε το μπάσκετ, με τον κόουτς σαν παίκτη, με τον Νίκο Ζήση, τον Δήμο Ντικούδη, με τον Δημήτρη Διαμαντίδη, τον Θοδωρή Παπαλουκά, ο Κώστα Τσαρτσαρή. Το μπάσκετ είναι ενιαίο, είναι ένα, είναι αγαπημένο, και είναι κάτω από τη στέγη της Εθνικής ομάδας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευελπιστώ τα καλύτερα να είναι μπροστά μας».



Ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος τέλος δήλωσε: «Από την πρώτη στιγμή οι παίκτες και οι προπονητές είχαν πιστέψει σε ένα μετάλλιο και επέστρεψαν με αυτό. Το αφιερώνουμε στον κόσμο και είμαστε σίγουροι ότι η επόμενη ημέρα θα είναι καλύτερη. Αυτό το μετάλλιο μετά από 16 χρόνια θα δώσει ώθηση στο ελληνικό μπάσκετ. Ο κόσμος το αγαπάει το μπάσκετ. Τα χθεσινά δάκρυα χαράς είναι παρακαταθήκη για το μέλλον».