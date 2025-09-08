Eurobasket 2025: TikToker καταγράφει όλες τις συμπτώσεις που δείχνουν χρυσό - «Είναι πεπρωμένο»

Η Ελλάδα υπερκέρασε το εμπόδιο του Ισραήλ και βρίσκεται στους «8» του Eurobasket που έχει μεταφερθεί η τελική του φάση στη Λετονία. Ισπανία (χάρη σε εμάς), Σερβία και Γαλλία βρίσκονται ήδη «σπίτι» τους, η Λιθουανία δεν (μάς) τρομάζει και τα όνειρα για χρυσό μετάλλιο καλά κρατούν. Γιατί όχι;

Μία Ελληνίδα TikToker μάλιστα το πήγε ένα βήμα παραπέρα παραθέτοντας όλες τις συμπτώσεις που «δείχνουν» κούπα.

Τι λέει λοιπόν;

Διαβάστε επίσης: Αλέξανδρος Σαμοντούροφ: Οι φτωχοί γονείς από την Γεωργία, η θέση «γρίφος» και το πώς τον άρπαξε ο Παναθηναϊκός

Το 2005 που κερδίσαμε το χρυσό μετάλλιο στο Βελιγράδι, προπονητής ήταν ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο οποίος ήταν παίκτης (και μάλιστα κομβικότατος) στην ομάδα του 1987 που το σήκωσε στο ΣΕΦ.

Προπονητής τώρα είναι ο Βασίλης Σπανούλης που ήταν παίκτης στην ομάδα του 2005 που είχε κερδίσει το χρυσό.

Οι συμπτώσεις όμως δεν σταματούν εδώ καθώς οι δυο τους, που έχουν υπάρξει είτε ως παίκτες είτε ως προπονητής ο Παναγιώτης Γιαννάκης σε Μαρούσι, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης (αυτό είναι δικό μας, την βοηθάμε) μάλιστα είχε παίκτη στον Σπανούλη στο Μαρούσι.

Συν τοις άλλοις, φέτος κλείνουμε 20 χρόνια από το ευρωπαϊκό του 2005.

Λέτε;



Διαβάστε επίσης: Τα ζευγάρια των προημιτελικών στο Ευρωμπάσκετ: Αρχίζουν την Τρίτη οι αγώνες