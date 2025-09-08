Τα ζευγάρια των προημιτελικών στο Ευρωμπάσκετ: Αρχίζουν την Τρίτη οι αγώνες

Με τη νίκη - πρόκριση της Ελλάδας επί του Ισραήλ ολοκληρώθηκε ο «χάρτης» των προημιτελικών της διοργάνωσης με τις 8 ομάδες που συνεχίζουν για τον τίτλο στο Ευρωμπάσκετ.
Μεγάλοι απόντες φυσικά η Σερβία που αποκλείστηκε από τη Φιλανδία και η Γαλλία που έμεινε έξω από τη Γεωργία. Αντίθετα, η Ελλάδα είναι παρούσα και θα βρει μπροστά της τη Λιθουανία, την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, πιθανότατα στις 21:00.
Τα αποτελέσματα των «16»
Λιθουανία - Λετονία 88-79
Τουρκία - Σουηδία 85-79
Γερμανία - Πορτογαλία 85-58
Σερβία - Φινλανδία 86-92
Ελλάδα - Ισραήλ 84-79
Πολωνία - Βοσνία 80-72
Ιταλία - Σλοβενία 77-84
Γαλλία - Γεωργία 70-80
Τα ζευγάρια των προημιτελικών
Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου (17:00, 21:00)
Λιθουανία - Ελλάδα
Τουρκία - Πολωνία
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου (17:00, 21:00)
Γερμανία - Σλοβενία
Φινλανδία - Γεωργία
* Οι νικητές από τα ζευγάρια της Τρίτης θα συνθέσουν τον πρώτο ημιτελικό, ενώ στον δεύτερο θα παίξουν οι νικητές από τα ματς της Τετάρτης
