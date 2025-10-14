Έξαλλος ο Κουτλουάι με τον Παπαγιάννη: «Είναι σαν... χαρτομάντηλο»

Ο Γιώργος Παπαγιάννης δεν έχει κάνει ιδανικό μήνα με την Αναντόλου Έφες, κάτι που σχολίασε και μάλιστα με πολύ σκληρά λόγια ο Ιμπραήμ Κουτλουάι.
Ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού και θρύλος του τουρκικού μπάσκετ, στο πλαίσιο του podcast «Sokrates», μίλησε για τον Γιώργο Παπαγιάννη, χρησιμοποιώντας, όπως είπαμε, πολύ σκληρή γλώσσα αναφορικά με την απόδοση του διεθνούς σέντερ.
Διαβάστε ακόμα: Ολυμπιακός - Εφές: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει
«Δεν μπορώ να καταλάβω τον Παπαγιάννη. Είναι σαν χαρτομάντηλο, δεν παίρνει ριμπάουντ... Περιμένεις να κάνει καμία τάπα σε δύο ματς ή να βάλει κανένα τρίποντο...», ήταν τα λόγια του Ιμπραήμ Κουτλουάι για τον Γιώργο Παπαγιάννη.
ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr
- «Μεθούσα για πέντε χρόνια με έναν γέρο»: Η 18χρονη Billie για τον γάμο της με τον 35χρονο Chris Evans
- «Δεν συμπεριφέρεσαι έτσι σε μια έγκυο γυναίκα» – Η πρώτη αντίδραση του Σωτήρη Σκουλούδη για τον ΣΚΑΪ
- Η ΕΛ.ΑΣ. «δείχνει» και τους δύο 22χρονους για φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς στη Φοινικούντα
- Μιλήσαμε με τον κ. Φρανκ, τον 72χρονο που μια μέρα ξύπνησε με 1 εκατ. subscribers στο YouTube
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.