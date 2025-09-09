Εύα Χαντάβα: Ώρες αγωνίας στο Νεπάλ - «Δεν είμαι ασφαλής, κρυβόμαστε στο δάσος»

Η διεθνής βολεϊμπολίστρια Εύα Χαντάβα περνά δύσκολες στιγμές στο Νεπάλ που μαστίζεται από βίαιες διαδηλώσεις και που έχουν μετατρέψει την πρωτεύουσα Κατμαντού σε πεδίο μάχης.

Η 34χρονη, που αγωνίζεται με την Karnali Yashvis στο Everest Women’s Volleyball League, ανέβασε στα social media ένα μήνυμα απόγνωσης καθώς αναφέρει:

«Δεν είμαι ασφαλής τώρα, καίνε όλο το Νεπάλ και κρυβόμαστε στο δάσος, περιμένοντας από τον στρατό να αναλάβει δράση».

Ανάρτηση της Εύας Χαντάβα

Διαβάστε επίσης: Αναβρασμός στο Νεπάλ: 19 νεκροί στις διαδηλώσεις για τα social media - Παραιτείται ο πρωθυπουργός

Νεπάλ: Αιματοκύλισμα και παραίτηση του προέδρου

Χρειάστηκε να περάσει μία «μαύρη» ημέρα, αυτή της Δευτέρας (8/9) μέσα σε αιματηρές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, στις οποίες η αστυνομία άνοιξε πυρ και σκότωσε 19 ανθρώπους, ενός πλήθους που ήθελε να μπει στο κοινοβούλιο.

Η βία ξέσπασε καθώς η κυβέρνηση του Νεπάλ κυνηγά τον ερμητικό έλεγχο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με ένα νομοσχέδιο που στοχεύει στη διασφάλιση της «σωστής διαχείρισης, υπευθυνότητας και λογοδοσίας» των πλατφορμών.

Η πρόταση έχει επικριθεί ευρέως ως εργαλείο λογοκρισίας και τιμωρίας των αντιπάλων της κυβέρνησης που εκφράζουν τις διαμαρτυρίες τους στο διαδίκτυο.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει αίτημα προς τις εταιρείες να λειτουργήσουν στο Νεπάλ μέσω γραφείων διασύνδεσης, υπό στενό κυβερνητικό έλεγχο. Ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων το έχουν χαρακτηρίσει ως προσπάθεια της κυβέρνησης να περιορίσει την ελευθερία της έκφρασης και τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Η απαίτηση εγγραφής στο σύστημα αφορά πάνω από 20 κοινωνικά δίκτυα που χρησιμοποιούνται ευρέως στο Νεπάλ.

Ούτε η Google, η οποία κατέχει το YouTube, ούτε η Meta, η μητρική εταιρεία των Facebook, Instagram και WhatsApp, έχουν σχολιάσει τα τεκταινόμενα. Η πλατφόρμα X του Elon Musk επίσης δεν απάντησε.

Το TikTok, το Viber και τρεις άλλες πλατφόρμες έχουν ωστόσο συμμορφωθεί στα μέτρα και λειτουργούν χωρίς διακοπή.

Ο πρόεδρος του Νεπάλ Κάντγκα Πρασάντ Όλι δήλωσε ότι παραιτείται πάραυτα την Τρίτη (9/9) μετά από τις βίαιες διαμαρτυρίες.