Αναβρασμός στο Νεπάλ: 19 νεκροί στις διαδηλώσεις για τα social media - Παραιτείται ο πρωθυπουργός

Αιματοκύλισμα ως απάντηση σε οργισμένα πλήθη από νέους που διαδήλωναν κατά της λογοκρισίας στα social media, πολιορκία στο κοινοβούλιο, πολιτική κρίση και παραίτηση του πρωθυπουργού, ήταν οι ραγδαίες εξελίξεις των τελευταίων ωρών στο Νεπάλ.

Ο Κάντγκα Πρασάντ Όλι δήλωσε ότι παραιτείται πάραυτα την Τρίτη (9/9) μετά από βίαιες διαμαρτυρίες κατά της απαγόρευσης των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης και της διαφθοράς της κυβέρνησης.

Η παραίτησή του ήρθε μετά από εμπρησμούς κατοικιών ορισμένων από τους κορυφαίους πολιτικούς ηγέτες του κρατιδίου από διαδηλωτές, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που άρθηκε άρδην μετά την κλιμάκωση των ταραχών.

Νεπάλ: 19 νεκροί το τίμημα

Χρειάστηκε να περάσει μία «μαύρη» ημέρα, αυτή της Δευτέρας (8/9) μέσα σε αιματηρές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, στις οποίες η αστυνομία άνοιξε πυρ και σκότωσε 19 ανθρώπους, ενός πλήθους που ήθελε να μπει στο κοινοβούλιο.

Τοπικές αναφορές και βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα social media έδειχναν διαδηλωτές να επιτίθενται σε κατοικίες κορυφαίων πολιτικών ηγετών εντός και γύρω από το Κατμαντού. Επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας στην πρωτεύουσα και σε άλλες πόλεις, ενώ τα σχολεία στο Κατμαντού έκλεισαν.

Protestors storm #Nepal parliament in Kathmandu as ministers flee in helicopters. pic.twitter.com/3QhgEDScui — Ahmer Khan (@ahmermkhan) September 9, 2025

Μεταξύ των σπιτιών που πυρπολήθηκαν ήταν αυτά του Sher Bahadur Deuba, ηγέτη του μεγαλύτερου κόμματος, του Νεπαλικού Κογκρέσου, του προέδρου Ram Chandra Poudel, του υπουργού Εσωτερικών Ramesh Lekhak και του ηγέτη του μαοϊστικού Κομμουνιστικού Κόμματος του Νεπάλ, Pushpa Kamal Dahal.

Ένα ιδιωτικό σχολείο που ανήκει στη σύζυγο του Deuba, Arzu Deuba Rana, η οποία είναι η νυν υπουργός Εξωτερικών, πυρπολήθηκε επίσης.

Η μαζική διαμαρτυρία και η επίθεση στο κοινοβούλιο τη Δευτέρα ξεκίνησαν ως αντίδραση στην απαγόρευση των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, αλλά τροφοδοτήθηκαν από την αυξανόμενη απογοήτευση και δυσαρέσκεια κατά των πολιτικών κομμάτων μεταξύ των ανθρώπων που τα κατηγορούν για διαφθορά.

Νεπάλ: H κυβέρνηση στο «εδώλιο»

«Είμαι εδώ για να διαμαρτυρηθώ για την τεράστια διαφθορά στη χώρα μας», δήλωσε ο Μπίσνου Θάπα Τσέτρι, ένας φοιτητής. «Η κατάσταση έχει χειροτερέψει τόσο πολύ που για εμάς τους νέους δεν υπάρχει λόγος να μείνουμε στη χώρα».

«Η απαίτησή μας και η επιθυμία μας είναι η ειρήνη και ο τερματισμός της διαφθοράς, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν πραγματικά να εργαστούν και να ζήσουν στη χώρα», είπε.

Αρκετές διαμαρτυρίες αναφέρθηκαν την Τρίτη παρά την επ' αόριστον απαγόρευση της κυκλοφορίας στην πρωτεύουσα.

«Τιμωρήστε τους δολοφονίες της κυβέρνησης. Σταματήστε να σκοτώνετε παιδιά», φώναζαν οι διαδηλωτές, ενώ η αστυνομία χρησιμοποιούσε μεγάφωνα για να τους προτρέπει να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Η οργή των διαδηλωτών στράφηκε εναντίον της κυβέρνησης με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Khadga Prasad Oli , η οποία καθίσταται ολοένα και πιο αντιδημοφιλής.

#Nepal: We are shocked by the killings and injury of protesters today and urge a prompt and transparent investigation.



We have received several deeply worrying allegations of unnecessary or disproportionate use of force by security forces during protests organized by youth… pic.twitter.com/KstvW4La92 — UN Human Rights (@UNHumanRights) September 8, 2025

«Είμαστε εδώ για να διαμαρτυρηθούμε επειδή οι νέοι και οι φίλοι μας δολοφονούνται, είμαστε εδώ για να επιδιώξουμε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να εκδιωχθεί το παρόν καθεστώς. Ο πρωθυπουργός Oli πρέπει να εκδιωχθεί», δήλωσε ο Narayan Acharya, ο οποίος ήταν μεταξύ των διαδηλωτών έξω από τον κατεστραμμένο τοίχο του κοινοβουλίου την Τρίτη.

Ο Όλι ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι συγκροτεί μια εξεταστική επιτροπή για να υποβάλει έκθεση σε 15 ημέρες και ότι θα δοθούν αποζημιώσεις για τις ζωές που χάθηκαν και δωρεάν περίθαλψη στους τραυματίες.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ραμές Λεχάκ παραιτήθηκε επίσης σε έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου αργά τη Δευτέρα.

Demonstrations are right now being held in Nepal with protestors rallying against corruption and the government's recent restriction to social media. #nepal #genzprotest #socialmediaban #corruption #youthprotest pic.twitter.com/hTaZeHikHr — 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) September 8, 2025

Νεπάλ: Τι συνέβη με τα social media

Η βία ξέσπασε καθώς η κυβέρνηση του Νεπάλ κυνηγά τον ερμητικό έλεγχο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με ένα νομοσχέδιο που στοχεύει στη διασφάλιση της «σωστής διαχείρισης, υπευθυνότητας και λογοδοσίας» των πλατφορμών.

Η πρόταση έχει επικριθεί ευρέως ως εργαλείο λογοκρισίας και τιμωρίας των αντιπάλων της κυβέρνησης που εκφράζουν τις διαμαρτυρίες τους στο διαδίκτυο.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει αίτημα προς τις εταιρείες να λειτουργήσουν στο Νεπάλ μέσω γραφείων διασύνδεσης, υπό στενό κυβερνητικό έλεγχο. Ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων το έχουν χαρακτηρίσει ως προσπάθεια της κυβέρνησης να περιορίσει την ελευθερία της έκφρασης και τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Η απαίτηση εγγραφής στο σύστημα αφορά πάνω από 20 κοινωνικά δίκτυα που χρησιμοποιούνται ευρέως στο Νεπάλ.

Ούτε η Google, η οποία κατέχει το YouTube, ούτε η Meta, η μητρική εταιρεία των Facebook, Instagram και WhatsApp, έχουν σχολιάσει τα τεκταινόμενα. Η πλατφόρμα X του Elon Musk επίσης δεν απάντησε.

Το TikTok, το Viber και τρεις άλλες πλατφόρμες έχουν ωστόσο συμμορφωθεί στα μέτρα και λειτουργούν χωρίς διακοπή.

Πηγή: Associated Press



