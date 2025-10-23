Μενού

Φέγενορντ - Παναθηναϊκός: Επίσημα στις 22:00 θα ξεκινήσει ο αγώνας στο Ρότερνταμ

Το ματς Φέγενορντ - Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει στις 22:00 το βράδυ (23/10).

Φέγενορντ
Το «Ντε Κάιπ», έδρα της Φέγενορντ | INTIME/ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Η UEFA αποφάσισε την διεξαγωγή του αγώνα Φέγενορντ - Παναθηναϊκός απόψε στις 22:00 το βράδυ (23/10).

Προηγήθηκαν συνεχείς συσκέψεις της UEFA για την εκτίμηση της κατάστασης και των καιρικών δεδομένων στο Ρότερνταμ, όπου αναμένεται να επηρεαστεί από την κακοκαιρία Μπέντζαμιν.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης, είχε αποφασιστεί η διεξαγωγή του αγώνα νωρίτερα από την προκαθορισμένη ώρα (19:45), στις 17:30.

Ωστόσο, εκτιμήθηκε ότι το ματς μπορεί να γίνει απόψε το βράδυ ενώ απορρίφθηκε το σενάριο της αναβολής του.

 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ