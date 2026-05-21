Υπό ερμητική ασφάλεια θα τελεί η Αθήνα αναμένοντας τη διεξαγωγή του Final Four της Ευρωλίγκας, με το ΟΑΚΑ και το TELEKOM Center να θυμίζουν ήδη «φρούριο», καθώς η εκτεταμένη επιχείρηση της ΕΛΑΣ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί σε όλο το εύρος των εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Σταδίου, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, με τα μέτρα ασφαλείας να χαρακτηρίζονται αυστηρά, θυμίζοντας τον τελικό του Conference League στη Νέα Φιλαδέλφεια, πριν δύο χρόνια.

Final Four - Οι 5 ζώνες ασφαλείας στο ΟΑΚΑ

Η πρόσβαση στον χώρο θα γίνεται μόνο με εισιτήριο και ταυτότητα, καθώς έχουν δημιουργηθεί πέντε διαδοχικές ζώνες ελέγχου που ξεκινούν ήδη από τη λεωφόρο Σπύρου Λούη, έξω από το ΟΑΚΑ.

Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται τόσο περιμετρικά όσο και εντός των εγκαταστάσεων, με ισχυρή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων.

Παράλληλα, έχουν τοποθετηθεί κιγκλιδώματα γύρω από το TELEKOM Center, απομονώνοντας ουσιαστικά τον χώρο διεξαγωγής των αγώνων από τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Σταδίου.

Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. περιλαμβάνει τη χρήση σύγχρονων μέσων επιτήρησης, όπως drones και εναέρια μέσα, ενώ στο πεδίο βρίσκονται και ειδικές μονάδες K9.

Η εικόνα από τα σημεία ελέγχου θα μεταδίδεται σε πραγματικό χρόνο στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Χιλιάδες αστυνομικοί συμμετέχουν στην επιχείρηση, η οποία έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή από την άφιξη των αποστολών των ομάδων στην Αθήνα.

Οι αποστολές των ομάδων – της Βαλένθια, της Φενέρμπαχτσε και της Ρεάλ Μαδρίτης – μετακινούνται υπό «φάλαγγα» αστυνομικής συνοδείας από την άφιξή τους στο αεροδρόμιο έως τα ξενοδοχεία και το ΟΑΚΑ, τόσο για τις προπονήσεις όσο και για τους αγώνες.

Ιδιαίτερο στοιχείο αποτελεί η παρουσία Τούρκων αστυνομικών που συνοδεύουν την αποστολή της Φενέρμπαχτσε, στο πλαίσιο ενίσχυσης των μέτρων ασφαλείας και πρόληψης τυχόν επεισοδίων.