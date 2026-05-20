Final Four στην Αθήνα: Από τη Fan Zone στο Ζάππειο ξεκινά η γιορτή της Euroleague - Όλες οι δράσεις

Η Αθήνα υποδέχεται το Final Four της Euroleague και από την Πέμπτη (21/05) έως την Κυριακή (24/05), ο Δήμος Αθηναίων έχει ετοιμάσει μία σειρά από παράλληλες δράσεις, στη Fan Zone, έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στο Ζάππειο.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Καλωσορίζουμε το Final Four της Euroleague, μία από τις μεγαλύτερες γιορτές του αθλητισμού που επιστρέφει στην Αθήνα μετά από 19 χρόνια.

Για όλους τους φιλάθλους και όσους δεν κατάφεραν να κλείσουν το πολυπόθητο εισιτήριο, έχουμε δημιουργήσει στο Ζάππειο το μεγαλύτερο μπασκετικό φεστιβάλ της χρονιάς με δωρεάν συμμετοχή.

Τέσσερις ημέρες γεμάτες αθλητισμό, μουσική και δραστηριότητες με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα για όλους. Ελάτε να ζήσουμε το Final Four έξω από το γήπεδο, μέσα στην πόλη».

Σημείο συνάντησης το Fan Zone στο Ζάππειο

Το Ζάππειο μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη, με το EuroLeague Fan Zone της Αθήνας να φιλοξενεί από την Πέμπτη 21 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου ένα τετραήμερο γεμάτο μπάσκετ, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες.

Το Fan Zone θα λειτουργεί καθημερινά με δωρεάν δράσεις για όλες τις ηλικίες. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε παιχνίδια και challenges, να παρακολουθήσουν special εμφανίσεις παικτών και legends της EuroLeague, να γνωρίσουν content creators, αλλά και να συμμετέχουν σε activations των συνεργατών της διοργάνωσης.

Στο επίκεντρο θα βρίσκεται το κεντρικό γήπεδο, όπου θα πραγματοποιούνται καθημερινά τουρνουά 3x3 U16 και U18, αγώνες μπάσκετ με αμαξίδιο, διαγωνισμοί τριπόντων, open court sessions για το κοινό, interactive games με παρουσιαστή και DJ sets, καθώς και ειδικές δράσεις με αθλητές και ανθρώπους της EuroLeague.



Παράλληλες δράσεις με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα



Ο Δήμος Αθηναίων συνδέει τη μεγάλη αθλητική γιορτή με την προσφορά και την επαναχρησιμοποίηση με κεντρικό μήνυμα: «Φέρνουμε ξανά στο παιχνίδι ό,τι δεν χρησιμοποιούμε πια. Ανακυκλώνουμε, επαναχρησιμοποιούμε, στηρίζουμε την πόλη και τους ανθρώπους της». Στον χώρο της Fan Zone θα λειτουργεί ειδικό σημείο συλλογής αθλητικών ειδών. Ο πολυμορφικός κάδος «Replay», οι επισκέπτες της Fan Zone θα μπορούν να απορρίπτουν ή να παραδίδουν παλιά αθλητικά είδη, όπως ρούχα, μπάλες και συναφή εξοπλισμό.

Όσα είδη είναι κατάλληλα για επαναχρησιμοποίηση θα διατεθούν για κοινωνικό σκοπό, μέσα από δομές του Δήμου Αθηναίων, όπως το Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ), ενώ τα υπόλοιπα θα οδηγηθούν σε διαδικασίες ανακύκλωσης.

Παράλληλα, η δράση λειτουργεί ως ένα ουσιαστικό παράδειγμα κυκλικής οικονομίας και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Ο φίλαθλος δεν πετά απλώς ένα παλιό αντικείμενο, αλλά συμμετέχει ενεργά σε μια διαδικασία που μειώνει τα απόβλητα, παρατείνει τον κύκλο ζωής χρήσιμων ειδών και ενισχύει την κουλτούρα της επαναχρησιμοποίησης και της προσφοράς.

Θα πραγματοποιείται καθημερινή ζύγιση των συλλεγόμενων ποσοτήτων, ώστε με την ολοκλήρωση της διοργάνωσης να παρουσιαστεί συνολικό αποτύπωμα του περιβαλλοντικού και κοινωνικού οφέλους που προέκυψε από τη συμμετοχή των πολιτών.

Η Άρια Παπανικολάου παρουσιάζει το βιβλίο της στο Fan Zone



Tην Κυριακή 24 Μαΐου, στις 10 το πρωί, στο Fan Zone του Ζαππείου, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου της Άριας Παπανικολάου, «Με λένε Άρια», παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, και του γνωστού μπασκετμπολίστα και πατέρα της, Δημήτρη Παπανικολάου.

Η Άρια Παπανικολάου, μέσα από τη δική της προσωπική διαδρομή, στέλνει ένα δυνατό μήνυμα αποδοχής, συμπερίληψης και δύναμης. Στο βιβλίο της περιγράφει την εμπειρία της με τον αυτισμό, μιλώντας για τις δυσκολίες, αλλά και για τη σημασία να μεγαλώνει κανείς σε ένα περιβάλλον αγάπης, στήριξης και πίστης στις δυνατότητές του.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει συζήτηση για το Fair Play με παιδιά, σύντομες παρεμβάσεις των συμμετεχόντων και δωρεάν διανομή αντιτύπων του βιβλίου σε μαθητές και μαθήτριες.

Από το Final Four… στα σχολεία της Αθήνας

Με τη λήξη του Final Four, η EuroLeague θα προχωρήσει σε δωρεά ειδικής ξύλινης κατασκευής σκίασης στο 65ο Λύκειο Αθηνών, δημιουργώντας έναν λειτουργικό και φιλόξενο χώρο ξεκούρασης και συνάντησης για τα παιδιά μέσα στο σχολικό περιβάλλον.

Η κατασκευή περιλαμβάνει ξύλινη πέργκολα διαστάσεων 3x4 μέτρων, καθώς και καθιστικά με ενσωματωμένες ζαρντινιέρες.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικής ευθύνης (CSR) της EuroLeague και έχει στόχο τη δημιουργία σημείων σκίασης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες και την ηλιακή ακτινοβολία, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.

Μέσα από τη συγκεκριμένη δράση, το Final Four αφήνει πίσω του μια ουσιαστική παρέμβαση με κοινωνικό και περιβαλλοντικό χαρακτήρα για την καθημερινότητα της πόλης.