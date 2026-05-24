Λίγες ώρες έμειναν πριν το αποψινό τζάμπολ (21:00) του τελικού του Final Four της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στη Ρεάλ Μαδρίτης, με την αστυνομία να δίνει οδηγίες στους φιλάθλους για την προσέλευσή τους στο T-Center Athens.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ΕΛΑΣ:

«Ενόψει του σημερινού τελικού του Final Four, ενημερώνουμε τους φιλάθλους ότι κατά την είσοδο στο γήπεδο θα πραγματοποιούνται αυστηροί έλεγχοι ασφαλείας.

Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε όσους κατέχουν έγκυρο εισιτήριο και ισχύον αποδεικτικό δελτίο ταυτότητας ή άλλο νόμιμο έγγραφο ταυτοπροσωπίας, τα στοιχεία του οποίου θα πρέπει να αντιστοιχούν στα στοιχεία του κατόχου του εισιτηρίου.

Επισημαίνεται ότι δεν θα γίνουν ανεκτές τυχόν προσπάθειες παραβίασης των κανόνων ασφαλείας, με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια που αποσκοπεί στην παράκαμψη των προβλεπόμενων διαδικασιών ελέγχου.

Υπενθυμίζεται ότι σε περιπτώσεις αθέμιτης συνεργασίας ή συνεννόησης με άτομα που είναι υπεύθυνα για τους ελέγχους στις εισόδους, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση παραβίασης των κανόνων ασφαλείας, θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.

Παρακαλούμε η προσέλευση των φιλάθλων να γίνεται εγκαίρως και να συνεργάζονται με το προσωπικό ασφαλείας και τους αρμόδιους ελεγκτές, ώστε η είσοδος να πραγματοποιηθεί ομαλά και με ασφάλεια για όλους.»

Πού δίνουν ραντεβού οι οπαδοί του Ολυμπιακού

Όπως και στον ημιτελικό της Παρασκευής (22/05) οι οπαδοί του Ολυμπιακού δίνουν ραντεβού για τον σταθμό του ΗΣΑΠ στο Φάληρο.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες της ΕΡΤ, στις 17:00 είναι το κάλεσμα και στις 18:00 θα αρχίσουν να αναχωρούν οι συρμοί του ηλεκτρικού που θα τους μεταφέρουν απευθείας, χωρίς στάσεις, στον σταθμό Ειρήνη.

Από εκεί, θα πάνε στο ΟΑΚΑ με τα πόδια, καθώς είναι μικρή η απόσταση.

Οι φίλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν στο Καλλιμάρμαρο και από εκεί θα αναχωρήσουν για το Μαρούσι.