Final Four: Νέο πρόβλημα με τα εισιτήρια - Αρκετοί οπαδοί του Ολυμπιακού δεν τα έχουν παραλάβει

Πρόβλημα υπάρχει ξανά με τα εισιτήρια του Final Four καθώς αρκετοί οπαδοί του Ολυμπιακού δεν τα έχουν παραλάβει, λίγες ώρες πριν τον μεγάλο τελικό με τη Ρεάλ.

Φίλαθλοι του Ολυμπιακού στο Final Four | Eurokinissi/ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Όπως και την πρώτη ημέρα των ημιτελικών, έτσι και σήμερα, συνεχίζεται το πρόβλημα με τα εισιτήρια του Final Four της Euroleague καθώς αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού δεν τα έχουν παραλάβει λίγες ώρες πριν τον μεγάλο τελικό (21:00) με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Όπως έχει γίνει γνωστό, το πρόβλημα βρίσκεται στο ότι στην Εuroleague δεν δίνεται η επιλογή να κατεβάσει κάποιος τα εισιτήρια. Αρκετός κόσμος δεν τα έχει παραλάβει ακόμα, ενώ δεν υπάρχει και καμιά απάντηση από τη Εuroleague.

Άτομα που έχουν εξασφαλίσει εισιτήρια και έχουν κάνει download το εισιτήριο τους πλέον μπαίνουν στην πλατφόρμα της Euroleague και δεν υπάρχει το κουμπί του download ώστε να κατεβάσουν τα εισιτήρια τους και να τα σκανάρουν στις εισόδους.
 

