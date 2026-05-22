Final Four: «Κοκκίνισε» ο ΗΣΑΠ από τους φίλους του Ολυμπιακού στον δρόμο για το T-Center

Από το «Γ. Καραϊσκάκης» ξεκίνησαν το μεσημέρι της Παρασκευής οι φίλοι του Ολυμπιακού, παίρνοντας τον ηλεκτρικό με προορισμό το T-Center, όπου θα διεξαχθεί το μεγάλο Final Four της Euroleague.
Οι οπαδοί των «ερυθρόλευκων» συγκεντρώθηκαν από νωρίς στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, με τα πρώτα συνθήματα και τον παλμό να δίνουν το σύνθημα για την αναχώρηση προς το Μαρούσι.
Αναχώρηση με ειδικά δρομολόγια
Λίγο πριν τις 15:00 άνοιξαν οι πύλες στον σταθμό ΗΣΑΠ στο Φάληρο, με τους πρώτους φιλάθλους να επιβιβάζονται στα ειδικά δρομολόγια που έχουν προγραμματιστεί για τη μεταφορά τους στο T-Center.
Διαβάστε ακόμα: «Αστακός» η Αθήνα με 4.000 αστυνομικούς ενόψει Final Four - Οι απαγορεύσεις για όλους και τι θα ισχύσει
Η μετακίνηση πραγματοποιείται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και με οργανωμένη συνοδεία, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου της ΕΛ.ΑΣ. για το Final Four 2026.
«Ζεστάθηκε» από νωρίς η ατμόσφαιρα
Η ατμόσφαιρα στο «Γ. Καραϊσκάκης» ήταν ιδιαίτερα θερμή από νωρίς, με τους φίλους του Ολυμπιακού να τραγουδούν συνθήματα και να δημιουργούν σκηνικό… Final Four πριν ακόμα φτάσουν στο γήπεδο.
Η Αθήνα κινείται ήδη σε ρυθμούς Euroleague, με χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη να δίνουν το «παρών» στη μεγάλη μπασκετική γιορτή.
