Final Four - Μπαρτζώκας: «Βλέπω παρόμοια πράγματα στον Ολυμπιακό με την ομάδα του 2013»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου του Final Four , υπογραμμίζοντας τη σημασία της συμμετοχής αλλά και του «πρέπει» της κατάκτησης του τροπαίου της Euroleague.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, σύμφωνα με το gazzetta.gr:

«Ποτέ δεν ξέρεις. Εξαρτάται από το αποτέλεσμα το αν είναι καλό ή κακό που είναι στην χώρα μας. Η διαφορά είναι ότι δεν ταξιδεύαμε. Πάντα έχουμε τον κόσμο στο πλευρό μας, όπου και να παίζουμε, οπότε το σημαντικό ήταν να είμαστε εδώ. Όλοι ξέρουν πόσο σημαντικό είναι να είσαι στο Φάιναλ Φορ. Εκτιμούμε τη στιγμή. Πρέπει να κάνουμε άλλο ένα βήμα. Να κερδίσουμε τη λίγκα.»

Για τα 10 Final Four του Παπανικολάου: «Τον ρώτησα τον Κώστα (Παπανικολάου) πόσα έχει και μου είπε 10. Είναι τρομερό επίτευγμα».

Για το αν είναι σημαντικό που το Final Four γίνεται στην Αθήνα: «Είναι σημαντικό να είσαι εδώ. Πολλές φορές είναι ο Θεός, ή ο Γιουλ. Πολλά πράγματα παίζουν ρόλο. Εμείς θα παλεύουμε για κάθε κατοχή. Εάν ο θεός μας το δώσει θα είμαστε πολύ χαρούμενοι».

Για το αν βλέπει ομοιότητες στον φετινό Ολυμπιακό με την ομάδα του 2013: «Θα είναι μια φανταστική κατάσταση αλλά κυρίως για τον Ολυμπιακό αν καταφέρουμε να επαναλάβουμε ό,τι κάναμε το 2013. Είχαμε μια ομάδα με κίνητρο τότε και πολύ ταλέντο. Βλέπω παρόμοια πράγματα και φέτος. Έχουμε κάποιους παίκτες που μπορούν να ηγηθούν δια του παραδείγματος».

Για το αν θα στηριχθεί στην φροντ λάιν του: «Σε όλα στη ζωή υπάρχει μια ισορροπία. Όταν χτίζεις ομάδα ψάχνεις κομμάτια που ταιριάζουν μεταξύ τους, έχουμε παίκτες που θυσιάζουν το εγώ τους για το καλό της ομάδας. Έχω παίκτες που θα κάνουν τη δουλειά ανεξάρτητα από την θέση».

Για τις προσθήκες μέσα στη σεζόν: «Είναι η νέα εποχή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Η σεζόν είναι τεράστια και είναι αδύνατον να αντέξεις με μόνο 8 παίκτες. Πλέον δεν είναι αρκετοί. Έχουμε βετεράνους που υποεδέχονται κάθε νέο παίκτη. Είμαστε σαν μια οικογένεια και είναι πολύ σημαντικό αυτό».

Παπανικολάου: «Αυτό που θυμάσαι είναι αυτό που κερδίζεις»

Από την μεριά των παικτών, μίλησε ο αρχηγός της ομάδας, Κώστας Παπανικολάου:

«Θέλω να είναι το φετινό το πιο σημαντικό. Αυτό που θυμάσαι είναι αυτό που κερδίζεις. Είναι απίστευτο αίσθημα όταν το κερδίζεις. Θέλεις όμως να κυνηγήσεις το καινούριο και να δώσεις αυτή την χαρά ξανά στους οπαδούς. Όταν κατακτάς το τρόπαιο είναι σπουδαίο και θέλω να γευτώ το νέκταρ αυτής της επιτυχίας».

Για το τι θα έκανε αν είχε την μπάλα στα χέρια στο φινάλε: «Δεν είμαι γνωστός για τα νικητήρια σουτ. Θα την δώσω σε όποιον είναι δίπλα μου. Στον Σάσα, τον Εβάν, ή τον Τάιλερ. Οπότε είναι εύκολη η απάντηση».

Για το τι διαφορετικό έχει ο φετινός Ολυμπιακός: «Αν υπήρχε μαγικό ραβδάκι δεν θα το είχαμε βάλει και τα προηγούμενα χρόνια; Είναι ένα ματς 40 λεπτών, παίζουν και οι αντίπαλοι. Δεν υπάρχει κάτι μαγικό για να κάνεις το κάτι παραπάνω. Αυτή είναι η μαγεία ου Final Four».

Για το αν είναι κίνητρο πως το Final Four διεξάγεται στην έδρα του Παναθηναϊκού: «Πιστεύω πως το πιο σημαντικό είναι να πάρουμε το τρόπαιο ανεξάρτητα από το γήπεδο, έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας το πόσο σημαντικό είναι για τους οπαδούς μας. Θα είναι ένα επιπλέον κίνητρο γιατί θα τους κάνουμε να χαρούμε».

Για το αν έχει το ίδιο κίνητρο με παλαιότερα: «Αν δεν είχα κίνητρο και επιθυμία δεν θα έπαιζα. Δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό αν δεν έχεις αυτά τα εφόδια. Οδεύω προς το τέλος και εκτιμώ περισσότερο κάποια πράγματα. Ακόμα νιώθω την ίδια φλόγα. Τα πόδια δεν είναι όσο γρήγορα ήταν, αλλά ακόμη θέλω να παλεύω για την ομάδα».