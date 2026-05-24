Δρακόντεια παραμένουν τα μέτρα ασφαλείας στην Αττική για να διασφαλιστεί η ομαλή διοργάνωση του τελικού του Final Four στο ΟΑΚΑ μεταξύ του Ολυμπιακού και της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο σημερινός τελικός, που θα γίνει στις 21:00, θα τραβήξει βλέμματα απ΄όλο τον πλανήτη και απαιτείται πλήρης επαγρύπνηση από πλευράς των Αρχών για να κυλήσει η διοργάνωση ομαλά.

Πού δίνουν ραντεβού οι οπαδοί του Ολυμπιακού

Όπως και στον ημιτελικό της Παρασκευής (22/05) οι οπαδοί του Ολυμπιακού δίνουν ραντεβού για τον σταθμό του ΗΣΑΠ στο Φάληρο.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες της ΕΡΤ, στις 17:00 είναι το κάλεσμα και στις 18:00 θα αρχίσουν να αναχωρούν οι συρμοί του ηλεκτρικού που θα τους μεταφέρουν απευθείας, χωρίς στάσεις, στον σταθμό Ειρήνη.

Από εκεί, θα πάνε στο ΟΑΚΑ με τα πόδια, καθώς είναι μικρή η απόσταση.

Τα απαραίτητα που πρέπει να έχει κάποιος για να κινηθεί στην περιοχή

Σημειώνεται πως είναι χιλιάδες οι αστυνομικοί που είναι ακροβολισμένοι στην περιοχή, αλλά και τα ξενοδοχεία των αποστολών.

Για να μπορέσει κάποιος να εισέλθει στο ΟΑΚΑ θα πρέπει να έχει μαζί του ταυτότητα ή άλλο έγγραφο ταυτοπροσωπίας, αλλά και το εισιτήριο του αγώνα.

Κατά το κρατικό μέσο, θα γίνουν ιδιαίτερα αυστηροί έλεγχοι κατά την είσοδο, για να διασφαλιστεί ότι θα μπουν όσοι πρέπει.

Εάν κάποιος δεν έχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα μείνει εκτός.

Έρευνες θα γίνονται και σε όσους περνούν από την περιοχή, χωρίς να θέλουν απαραίτητα να πάνε στο γήπεδο.

Η ένταση των μέτρων ασφαλείας για το Final Four αναμένεται να αυξηθεί, σε σχέση με την Παρασκευή.