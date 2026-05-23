Σωρεία οι καταγγελίες τις τελευταίες ώρες, ενόψει του τελικού του Final Four στο ΟΑΚΑ μεταξύ Ολυμπιακού και Ρεάλ, με τη μαύρη αγορά εισιτηρίων και τις απατηλές πωλήσεις να οργιάζουν.

Όπως καταγγέλλει άντρας που έπεσε θύμα επιτήδειου: «Τα εισιτήρια αυτά πωλούνται στη μαύρη αγορά από 1.110 ευρώ και πάνω και ξαφνικά είδα ότι το πουλούσε 800 ευρώ. Του έστειλα μήνυμα, μου απάντησε κατευθείαν».

Final Four: «Δεν θα ξαναδείς τα λεφτά σου»

Η μαρτυρία συνεχίζει: «Μου είπε τι θέλει από εμένα, τι στοιχεία. Μου είπε να του βάλω πρώτα προκαταβολή, 400 ευρώ και πάνω. Να μου κάνει μετά μεταβίβαση να μου στείλει στιγμιότυπο οθόνης, ότι έχει γίνει μεταβίβαση από το site της Euroleague και μετά να του έβαζα και τα υπόλοιπα. Του έβαλα 450 ευρώ και άλλα 350 μετά σε λογαριασμό.

Μου έλεγε θα περιμένω να τα δω πρώτα στην τράπεζα και μετά ήρθε η επόμενη μέρα και μου λέει δεν έχουν εμφανιστεί. Χάθηκε την επόμενη μέρα, εμφανίστηκε μετά από 48 ώρες και μου λέει δούλευα, κάτσε να πάω σπίτι να δω τι γίνεται με τα χρήματα, αν έχουν μπει.

Πάλι μου τα μάσαγε, τον έπρηζα εγώ του έλεγα στείλε μου το εισιτήριο να τελειώνουμε. Χάθηκε Πέμπτη απόγευμα, μου είπε ότι χάλασε το κινητό του, ότι δεν μπορούσε να το ανοίξει να μπει στο mail.

Περνούσαν οι ώρες και ξαφνικά όταν τελείωσε ο αγώνας μου λέει να ξέρεις ότι τα λεφτά σου δεν πρόκειται να τα πάρεις πίσω. Καλή τύχη να βρεις τα στοιχεία μου, και γελάκια».

Μάλιστα, σύμφωνα με το MEGA, τον συγκεκριμένο χρήστη καταγγέλλουν και άλλα θύματά του, πως τους έδωσε ψεύτικα εισιτήρια, καθώς και πως το προφίλ του είναι ακόμα ενεργό.