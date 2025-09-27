Φρανκ Νιλικίνα: Ο εμφύλιος στη Ρουάντα, τα κίτρινα ταξί και η συμβουλή που πήρε από τον ίδιο τον Τζόρνταν

Ντιλικίνα, Ντιλικινά, Νιλικίνα; Είναι από τις περιπτώσεις που αλλιώς συνηθίσαμε να τον λέμε και διαφορετικά θα τον αποκαλούμε. Σωστά πλέον, καθώς όταν το προφέρει ο ίδιος, δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε του κεφαλιού μας. «Νιλικίνα, το Τ είναι άηχο» είχε πει ο ίδιος τη βραδιά του νταφτ του στο Νο.8 από τους Νιου Υόρκ Νικς, καθώς οι Αμερικανοί το είχαν απορία και του το ξεκάθαρισαν του ανθρώπου: «Για να ξέρουμε βρε αγόρι μου πως να σε φωνάζουμε».

Θα τον είχαν εκεί, μέσα στα πόδια τους πλέον, και η αλήθεια είναι πως για τρία χρόνια και του φώναξαν, και του τα έχωσαν, και τον έβρισαν και τον χειροκρότησαν και τον αποθέωσαν. Μπερδεμένοι είναι οι Νεουορκέζοι ακόμα και σήμερα για το αν έκαναν καλά που τον διάλεξαν.

Μην ξεχνάτε άφησαν να περάσει ο Ντόνοβαν Μίτσελ, οπότε έχουν λόγους για να βρίζουν, αλλά πίστευαν πως το πείραμα Πορζίνγκις θα έβγαινε ξανά. Εμ, δεν βγήκε, ούτε για τη Νέα Υόρκη - σε μία περίοδο εσωστρέφειας, δύσκολη και απαιτήσεων μετά από χρόνια αποτυχιών - ούτε όμως για τον Γάλλο γκαρντ του Ολυμπιακού πλέον. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια αυτά.

Διαβάστε ακόμα: Ολυμπιακός: Επίσημα στους «ερυθρόλευκους» ο Φρανκ Ντιλικινά

Γλίτωσε από τον εμφύλιο στη Ρουάντα

Στο «Γάλλος» θέλαμε να σταθούμε γιατί όπως δεν γνωρίζαμε (σωστά) το όνομά του, έτσι αγνούσαμε και την καταγωγή του. Ο Νιλικίνα είναι από τη Ρουάντα και πιο σωστά, ο Νιλικίνα σώθηκε από τον εμφύλιο πόλεμο στη Ρουάντα.

Πριν καν ακόμα γεννηθεί, οι γονείς του και τα αδέρφια του έφυγαν από τη χώρα. Αρχικά εγκαταστάθηκαν στο Βέλγιο, όπου γεννήθηκε εκεί ο νυν παίκτης του Ολυμπιακού και στη συνέχεια πήγαν στη Γαλλία. Τριών ετών ήταν και οι αδερφοί του ήταν 13 και 15. Ο πατέρας του με την αδερφή του έμειναν στο Βέλγιο.

Ο δημοσιογράφος Jack Golub είχε σταθεί αρκετά σε αυτό το κομμάτι. Όχι γιατί έχει κάτι με τη Γαλλία ο άνθρωπος. Ίσα - ίσα! Απλά αναρωτήθηκε γιατί αποκρύπτουν τα media την καταγωγή αυτών των παικτών. Πρέπει να φαίνεται ότι η Αφρική βγάζει καλούς παίκτες.

Ανέφερε τα παραδείγματα των Ιμπάκα και Λούολ Ντενγκ που τους βλέπουμε να παίζουν με την Αγγλία και την Ισπανία αλλά είναι από το Σουδάν και το Κονγκό. Ο Τάμπο Σεφολόσα που είναι Ελβετός με καταγωγή από τη Νότια Αφρική. Τον Γιάννη δεν τον αναφέρει αλλά καταλήγει: «Φαντάζεστε να έπαιζαν όλοι αυτοί σε μία ομάδα Αφρικής; Δεν θα κόντραραν στα ίσα τις ΗΠΑ;».

Φρανκ Ντιλικινά | AP

Το βιβλίο που τον φρίκαρε

Ο Νιλικίνα έμαθε κάποια στιγμή πως η καταγωγή του είναι από τη Ρουάντα, αλλά... άλλο ουδέν! Κανείς δεν του μίλαγε, κανείς δεν του έλεγε το παραμικρό: «Κοίτα τη δουλειά σου» άκουγε από τη μητέρα του και τους δύο αδερφούς του. Τον έτρωγε όμως... Έτσι βιβλιοφάγος που είναι - πλέον διαβάζει κυρίως βιβλία για το μπάσκετ όπως τα 11 δαχτυλίδια του Φιλ Τζάκσον - τρύπωσε ένα βράδυ στη βιβλιοθήκη του πατριού του και πήρε ένα για να μάθει για τη χώρα του. Αυτά που αντίκρισε τον φρίκαραν...

«Έβλεπα σε φωτογραφίες νεκρά παιδιά και γυναίκες. Αναρωτήθηκα, ω, Θεέ μου; Από κει γλίτωσαν οι δικοί μου;».

Διαβάστε ακόμα: Κώστας Αντετοκούνμπο: Στις ΗΠΑ τον έλεγαν Mr. Fantastic - Οι πάγκοι στα πανηγύρια, το «παιχνίδι» που έπαιζαν και η προσέγγιση Μπαρτζώκα

Από τότε έκατσε στα αυγά του και σταμάτησε να ρωτάει. Κατάλαβε γιατί κανείς δεν ήθελε να ανοίξει αυτό το θέμα στο σπίτι. Κοίταξε λοιπόν τη δουλειά του. Διάβασμα, λίγο πιάνο και κιθάρα (χωρίς νότες) και μπάσκετ μπόλικο με τα αδέρφια του, τα οποία τον είχαν τσακίσει στο ξύλο όταν έπαιζαν.

Θύμωνε και απορούσε, μέχρι που ο ένας του είπε: «Έτσι θες να φτάσεις στο ΝΒΑ; Πρέπει να προσπαθήσεις όχι να παραπονιέσαι». Πιτσιρικάς ήταν αυτός και οι άλλοι μεγαλύτεροι κατά 10 και 12 χρόνια. Μέχρι που χάθηκε αυτή η μπασκετική σύνδεση.

«Πάλι διαβάζεις; Πάμε να παίξουμε μπάσκετ». «Φύγε σπόρε. Ξέρεις τι είναι ιατρική;». Και τα κατάφεραν. Ο ένας έγινε χειρουργός ο άλλος φυσιοθεραπευτής. Έβαλε στόχο τότε κι αυτός να φέρει λεφτά στο σπίτι ώστε να μην κάνει δύο δουλειές η μητέρα του και να κάτσει να ξεκουραστεί. Όταν ξεκίνησε να πληρώνεται από τη Στρασμπούργκ, της είπε «ήρθε η ώρα να χαλαρώσεις τώρα», αλλά εκείνη του απάντησε: «Εκπλήρωσες το όνειρό σου; Πήγες στο ΝΒΑ και δεν το ξέρω; Μόνο τότε θα χαλαρώσω. Όταν τα παιδιά μου εκπληρώσουν τα όνειρά τους».

Τα βράδια έβλεπε κρυφά ΝΒΑ. Τι μάχη είχε δώσει για να τον αφήσον να δει τους πρώτους τελικούς του Λεμπρόν κόντρα στους Σπερς του Πάρκερ. Δεν γινόταν να τους χάσει. Από τότε ονειρευόταν το ΝΒΑ και την Αμερική.

Τίποτα δεν ήξερε για τις ΗΠΑ. Ότι έβλεπε στα «Φιλαράκια» και στα βίντεο κλιπ των ράπερς. Ουρανοξύστες και κίτρινα ταξί. Του είχαν κάνει ιδιαίτερη εντύπωση αυτά, γιατί «δεν έχουμε κίτρινα ταξί στη Γαλλία».

«Με το Νο.8 οι Νιου Υόρκ Νικς επιλέγουν...»

Όταν πήγε στη Νέα Υόρκη για το τουρνουά του Τζόρνταν κοκκάλωσε. Τα έβλεπε live, μπροστά του. Δεν μπορούσε να το πιστέψει. Βέβαια, εκεί που τα είδε όλα ήταν όταν είδε μπροστά του ζωντανό τον «Θεό». Πίστευε πως, οκ, τουρνουά του Τζόρνταν είναι αλλά σιγά που θα εμφανιστεί. Νάτος όμως: «Πιο γερασμένος απ΄ότι τον είχα συνηθίσει από τα βίντεο, αλλά και πάλι, είναι ο Μάικλ Τζόρνταν, εδώ μπροστά μου, του σφίγγω το χέρι. Μίλα του, μίλα...». Και μίλησε, σιγά που θα κώλωνε...

«Ποιο ήταν το κλειδί για την επιτυχία σου;» τον ρώτησε. Τι του απάντησε; Στο τέλος του κειμένου.

Ξαναπήγε στις ΗΠΑ για το ντραφτ. Ματς είχε με την ομάδα νέων του Στρασβούργου, τελικούς μάλιστα και δεν γινόταν να λείπει. Έπαιξε και «πέταξαν» κατευθείαν με τη μητέρα του και τον μάνατζέρ του. Του είχε πει, ότι κι αν γίνεται, επειδή υπάρχει ένας τύπος στο Twitter (Βοϊνιαρόφσκι) που τα βγάζει από πριν, «μην μου πεις τίποτα. Θέλω να το ακούσω από τον Άνταμ Σίλβερ». Ήξερε πως μάλλον η Νέα Υόρκη θα τον επιλέξει, έτσι γράφανε, αλλά ήθελε να το ζήσει...

Φρανκ Ντιλικινά ντραφτ | AP

«Στο Νο.8 οι Νιου Υόρκ Νικς επιλέγουν τον Φρανκ...». Έσβησαν όλα. Πάγωσε. Ήταν σαν ρομπότ και ξέσπασε μόνο όταν βρέθηκε σε ένα δωμάτιο μακριά από τα φώτα και τους προβολείς. «Τώρα μαμά μπορείς να χαλαρώσεις. Είμαι στο ΝΒΑ». «Τώρα, ναι» του απάντησε: «Μπορώ».

Του έκανε καλό το ΝΒΑ και ειδικά οι Νικς; Όταν έρθει στα μέρη μας θα ήταν ωραίο θέμα για κουβεντούλα με τον κολλητό του Ματίας Λεσόρ και τον φίλο του Εβάν Φουρνιέ που πανηγύριζε για τη μεταγραφή. Φυσικά και ρωτήθηκε από τον Μπαρτζώκα και τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, όπως και ο Φαλ και είπε τα καλύτερα.

Στους Νικς είχε τα πάνω και κάτω του. Το πρόβλημά του, όπως το καταλάβαμε από τα ρεπορτάζ που υπάρχουν γι αυτόν ήταν η «αυτοπεποίθηση». Οι οπαδοί των Νικς περίμεναν έναν παίκτη που θα μπαίνει να «μπουμπουνάει» από παντού. Να σκοράρει κατά ριπάς. Έναν Ντόνοβαν Μίτσελ που δεν επέλεξαν τελικά και μετά... έκλαιγαν.

Αντ΄αυτού είδαν έναν Γάλλο, που δεν ήξεραν πολλά γι αυτόν, να παίζει σκυλίσια άμυνα γιατί «θυμώνω όταν μου βάζουν καλάθι», να οργανώνει και να μοιράζει τη μπάλα μην βλέποντας καλάθι, να παίζει πικ εν ρολ με τον Πορζίνγκις, μέχρι να τραυματιστεί ο Λετονός. Έκανε κάποια καλά ματς και επιθετικά, όπως με τους Γουόριορς του Κάρι, αλλά το παιχνίδι του εν ολίγοις ήταν αυτό.

Ντιλικινά Κάρι | AP

«Δεν κάνει, αρκετά έχουμε υποφέρει» έλεγαν οι μεν, «δεν φταίει αυτός, του βάλαμε πολλά» λένε οι δε και οι κουβέντα ακόμα και σήμερα κάπου εκεί βρίσκεται. Στο ενδιάμεσο.

Όσο κι αν μελετάει τις κινήσεις του Ίρβινγκ, του Κάρι, το παιχνίδι του είναι αυτό. Στη Νέα Υόρκη τον τσίμπησαν, τον πέταξαν στα βαθιά και του είπαν: Κολύμπα, δεν μας νοιάζει πως αλλά κολύμπα. Κολύμπησε αλλά δεν ήταν αυτός που θα τραβούσε όλο το καράβι.

Στον Ολυμπιακό ο Μπαρτζώκας τον πήρε ακριβώς γι αυτό τον λόγο. Για να δούμε.

Διαβάστα ακόμα: Αλέξανδρος Σαμοντούροφ: Οι φτωχοί γονείς από την Γεωργία, η θέση «γρίφος» και το πώς τον άρπαξε ο Παναθηναϊκός

Χρωστάμε συμβουλή Τζόρνταν στον Νιλικίνα έτσι δεν είναι; Αφού το σκέφτηκε για λίγα δευτερόλεπτα του είπε:

«Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να αγαπάς το μπάσκετ. Δεν μπορείς να είσαι σπουδαίος αν δεν αγαπάς πραγματικά το παιχνίδι. Μόλις αγαπήσεις το μπάσκετ περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον στον κόσμο, τότε είσαι πρόθυμος να θυσιαστείς. Είσαι πρόθυμος να ξυπνήσεις νωρίς. Είσαι πρόθυμος να κάνεις ό,τι χρειάζεται για να είσαι ο καλύτερος. Αλλά πρώτα, πρέπει να το αγαπάς πραγματικά»!

Κι αυτός ο τύπος το αγαπάει. Γιατί όταν το ρωτάς για το χόμπι του, απαντά το μπάσκετ!

