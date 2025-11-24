Φράνσις Αντετοκούνμπο: «Δε θα ξεχάσω ποτέ την ημέρα που βρεθήκαμε ξανά όλοι μαζί»

Ο Φράνσις Αντετοκούνμπο, ο μεγαλύτερος αδερφός της οικογένειας, μιλά στο περιοδικό Down Town και την Αμάντα Φούντη για τη μουσική και τη δύναμη που τους κράτησε πάντα ενωμένους. Θυμάται τα χρόνια που μεγάλωσε στο Λάγος, μακριά από τους γονείς και τα αδέρφια του, τα τηλεφωνήματα που έγιναν η γέφυρα που τους κρατούσε ενωμένους, και περιγράφει την ημέρα της επανένωσης σαν τη σημαντικότερη στιγμή της ζωής του.

Πότε ένιωσες πρώτη φορά ότι η μουσική ήταν ο δρόμος που θες να ακολουθήσεις;

Από παιδί μεγάλωσα αγαπώντας τη μουσική και ήξερα πως κάποια μέρα θα δημιουργήσω τη δική μου, παρόλο που προέρχομαι από οικογένεια αθλητών. Η μουσική ήταν πάντα μέρος της οικογένειάς μας. Η μητέρα μας ήταν επίσης τραγουδίστρια φωνητικών για έναν δημοφιλή μουσικό στη Νιγηρία στα νεανικά της χρόνια. Και τώρα συνεχίζει να δημιουργεί τη δική της μουσική.

Ποιες εμπειρίες από τη Νιγηρία σε διαμόρφωσαν μουσικά;

Θα έλεγα η παράδοση και ο πολιτισμός της. Δημιουργώ Αfrobeat μουσική. Tο Afrobeat είναι ένα μουσικό είδος της Δυτικής Αφρικής, ιδιαίτερα της Νιγηρίας, που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1960 από τον Fela Kuti και τον Tony Allen, και είναι ένα μείγμα παραδοσιακής γιορούμπα μουσικής, τζαζ και φανκ.

Τι σε εμπνέει στη μουσική και στα τραγούδια σου;

Εμπνέομαι από την καθημερινή μου ζωή, το περιβάλλον μου, τους ανθρώπους.

Η μητέρα σου έχει μιλήσει με συγκίνηση για το ότι έπρεπε να μείνεις στη Νιγηρία. Το περιγράφει ως τη δυσκολότερη στιγμή της ζωής της. Εσύ πώς τη θυμάσαι εκείνη την περίοδο;

Το να μείνω πίσω στη Νιγηρία και η μητέρα μου να μην μπορεί να έρθει να με πάρει, επειδή δεν είχε τα σωστά χαρτιά και έγγραφα για να ταξιδέψει, μου στέρησε τη δυνατότητα να δεθώ με την οικογένειά μου και να μεγαλώσω με τα αδέρφια μου. Από την άλλη όμως, μεγάλωσα με τους παππούδες μου και έμαθα πολλά από αυτούς ως παιδί.

Πώς ήταν να μεγαλώνεις με τους παππούδες σου; Τι ρόλο έπαιξαν στη διαμόρφωση του χαρακτήρα σου;

Έμαθα πολλά ζώντας μαζί τους. Μου δίδαξαν να είμαι ταπεινός, συγκεντρωμένος και πάντα κοντά στον Θεό. Να ζω κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία, γιατί δεν μπορείς να προβλέψεις το μέλλον, και να αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.

Ποιες είναι οι πιο έντονες αναμνήσεις σου από την παιδική σου ηλικία στο Λάγος της Νιγηρίας;

Οι πιο έντονες αναμνήσεις μου είναι εκεί. Το Λάγος είναι το σπίτι μου. Εκεί μεγάλωσα, πήγα σχολείο, εκεί ζουν οι περισσότεροι φίλοι μου, και εκεί ξεκίνησα τη μουσική μου καριέρα.

Όταν ήσασταν χώρια με ποιους τρόπους επικοινωνούσες με την οικογένειά σου στην Ελλάδα εκείνη την εποχή;

Με την οικογένειά μου στην Ελλάδα προσπαθούσαμε να επικοινωνούμε συχνά μέσω κινητού τηλεφώνου.

Αν έπρεπε να περιγράψεις εκείνη την περίοδο με τρεις λέξεις, ποιες θα ήταν αυτές;

Μοναξιά, αποσύνδεση, νοσταλγία.

Πότε άρχισες να καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα βελτιώνονταν για την οικογένειά σου στην Ελλάδα;

Κατάλαβα πως τα πράγματα αρχίζουν να αλλάζουν αφότου ο αδερφός μου επιλέχθηκε στο NBA το 2013.

Υπήρξε κάποιο τηλεφώνημα ή μήνυμα που δεν θα ξεχάσεις ποτέ;

Ναι, το τηλεφώνημα που δε θα ξεχάσω ποτέ ήταν όταν οι γονείς μου με κάλεσαν για να μου πουν ότι ο Γιάννης επιλέχθηκε στο NBA. Ήμουν στη δουλειά όταν το έμαθα. Ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος· εκείνη την ημέρα δεν θα την ξεχάσω ποτέ.

Πότε κατάλαβες ότι η πορεία του Γιάννη άλλαζε τα πάντα για όλη την οικογένεια;

Τη στιγμή που οι αδερφοί μου κατάφεραν να μου στείλουν πρόσκληση για να επισκεφθώ την Ελλάδα.

Ποιο ήταν το πρώτο συναίσθημα που ένιωσες όταν έμαθες ότι θα επανενωνόσουν με την οικογένειά σου;

Ένιωσα ευγνωμοσύνη και ελπίδα μετά το draft του αδερφού μου. Τότε κατάλαβα ότι υπήρχε πιθανότητα να ξανασμίξουμε. Πριν από αυτό δεν είχα καμία ελπίδα πως θα συμβεί αυτό ποτέ.

Θυμάσαι την ημέρα που βρεθήκατε όλοι ξανά μαζί; Ποιες εικόνες σου έχουν μείνει;

Ήταν μια απίστευτη χαρά, ένα συναίσθημα και μια ανάμνηση που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Θυμάμαι τους γονείς μου να κάθονται και να μας βγάζουν φωτογραφία, και τους πέντε μας μαζί. Μέχρι σήμερα έχω αυτή τη φωτογραφία στο Instagram μου.

Τι είναι αυτό που αγαπάς περισσότερο στην Ελλάδα;

Η Ελλάδα είναι μια υπέροχη χώρα, με παράδοση και πολιτισμό, όμορφους ανθρώπους, καλό φαγητό, και ζεστασιά.

Υπάρχει κάποια στιγμή στις καριέρες των αδερφών σου που σε συγκίνησε ιδιαίτερα ή σε έκανε περήφανο;

Είμαι πολύ περήφανος για όλα όσα έχουν πετύχει με τις ομάδες τους ο Γιάννης, ο Θανάσης, και ο Κώστας, που κέρδισαν πρωτάθλημα NBA, και έφεραν το χάλκινο μετάλλιο με την εθνική ομάδα της Ελλάδας. Είμαι πολύ υπερήφανος για εκείνους. Αυτό είναι ένα τεράστιο επίτευγμα.

Επέλεξες τη μουσική αντί για το μπάσκετ, αλλά σε είδαμε πολλές φορές στο πλευρό της εθνικής ομάδας στο EuroBasket. Πώς βίωσες αυτή τη μεγάλη επιτυχία;

Είμαι πάντα εκεί για να στηρίζω τη χώρα και τα αδέρφια μου, όλοι μαζί ως οικογένεια. Όπως είπα και πριν, είμαι πολύ περήφανος για όσα έχουν καταφέρει με την εθνική ομάδα.

Ποιες αξίες πιστεύεις ότι σας κράτησαν ενωμένους παρά την απόσταση και τις δυσκολίες;

Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να καταλάβεις ότι τίποτα καλό δεν έρχεται εύκολα στη ζωή, πρέπει να περάσεις πολλά για να φτάσεις εκεί που θες. Θα πω ότι ήταν η βοήθεια των γονιών μας, όλη αυτή η καθοδήγηση και τα όσα μας έμαθαν μας βοήθησαν πολύ. Μας δίδαξαν να μένουμε ταπεινοί, αφοσιωμένοι, και γεμάτοι ελπίδα. Η πίστη είναι αυτό που πρέπει να κρατάμε. Η οικογένεια είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που έχουμε, γιατί θα είναι πάντα εκεί για σένα.

Ποια θεωρείς τη μεγαλύτερη νίκη της ζωής σου μέχρι σήμερα;

Το ότι κατάφερα να επανενωθώ με την οικογένειά μου και να ακολουθήσω το όνειρό μου στη μουσική και σε άλλα πράγματα.

Ποια είναι τα επόμενα καλλιτεχνικά σου σχέδια; Υπάρχουν Έλληνες καλλιτέχνες που θα ήθελες να συνεργαστείς;

Η Κυκλοφορία του άλμπουμ μου και συναυλίες στο εξωτερικό. Ναι, φυσικά, υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες που θα ήθελα να συνεργαστώ μαζί τους.

