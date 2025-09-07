Μενού

Γαλλία - Γεωργία 70-80: Νέο «μπαμ» στο Ευρωμπάσκετ, στην 8άδα οι Γεωργιανοί

Η Γεωργία έκανε την έκπληξη, νίκησε τη Γαλλία και πέρασε στα προημιτελικά.

Γαλλία - Γεωργία
Γεωργία | FIBA
Μετά από τη Φινλανδία, ήταν η σειρά της Γεωργίας να «σοκάρει» το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Οι Γεωργιανοί νίκησαν με 80-70 τη Γαλλία και πήραν το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ όπου και θα αντιμετωπίσουν του Φινλανδούς!

Η Γεωργία, με τους Σενγκέλια και Μπάλντουιν να σημειώνουν από 24 πόντους, έμεινε όρθια όταν η Γαλλία γύρισε το παιχνίδι στην τρίτη περίοδο και κατάφερε στο τέλος να είναι πιο συγκεντρωμένη και στις δύο πλευρές του παρκέ, φτάνοντας στη μεγαλειώδη νίκη - πρόκριση στην 8άδα της διοργάνωσης.

Πλέον, δύο από τα μεγάλα φαβορί του Ευρωμπάσκετ, πριν αρχίσει η διοργάνωση, η Σερβία και η Γαλλία, επιστρέφουν στο σπίτι τους, αλλάζοντας εντελώς τους συσχετισμούς στο τουρνουά.

Τα δεκάλεπτα: 20-24, 37-38, 54-58, 70-80

