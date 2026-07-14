Γαλλία - Ισπανία: Τα πιο δυνατά «χαρτιά» της κάθε ομάδας ενόψει προημιτελικών του Μουντιάλ

Η Γαλλία παρατάσσει την 11άδα της απέναντι στην Ισπανία απόψε (14/07) στον πρώτο ημιτελικό του Μουντιάλ 2026 με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ1.
Με την Ισπανία να αποτελεί το «χαμηλών τόνων» φαβορί στη διοργάνωση, η Γαλλία από την άλλη διψά να συναντήσει την ισχυρή Αργεντινή του Μέσι, για να πάρει πίσω το «αίμα» της μετά τον τελικό του 2022.
Γαλλία - Ισπανία: Τα πιο δυνατά τους «χαρτιά»
Όπως δείχνει η ΕΡΤ, τα στατιστικά των παικτών των δύο ομάδων προδίδουν τη διαφορετική δομή και φιλοσοφία του παιχνιδιού της.
Η Γαλλία πάντα με το Μπαπέ μπροστάρη, ο οποίος είναι πρώτος στα γκολ, τις πάσες-κλειδιά και τις ευκαιρίες για γκολ, περιστοιχιζόμενος από παίκτες που μπορούν να ενισχύσουν την παρουσία του, όπως ο Ολισέ με τις κορυφαίες ασίστ και ο Μπαρκολά, πρώτος στις επιτυχείς ντρίμπλες.
Από την άλλη, η Ισπανία λειτουργεί στη λογική ενός συνόλου που ξεπερνά τα μέρη του, με τα κύρια στατιστικά να μοιράζονται μεταξύ των παικτών της. Κορυφαίος σκόρερ ο Ογιαρθαμπάλ, πρώτος στις ασσίστ και ευκαιρίες ο Κουκουρέγια, πασαδόρος ο Πόρρο, ντριμπλαδόρος ο Γιαμάλ, και στις τελικές αναδεικνύεται ο Μπαένα.
- Υπόθεση Marfin: Τα άλλοθι που δεν έπεισαν και έστειλαν τους δύο κατηγορούμενους στη φυλακή
- Μίλτος Τεντόγλου: Η «χρυσή» πτήση που έφερε ξανά την πρωτιά - Η ανεκπλήρωτη υπόσχεση
- Τι μισθό έπαιρνε ένας δημόσιος υπάλληλος το 2001: Οι κωμικοτραγικές συγκρίσεις με το τώρα
- Το SUP στη Λήμνο είναι πολύ ακριβό «σπορ»: Βγήκε για SUP και του έριξαν πρόστιμο 250 ευρώ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.