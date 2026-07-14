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Γαλλία - Ισπανία: Τα πιο δυνατά «χαρτιά» της κάθε ομάδας ενόψει προημιτελικών του Μουντιάλ

Οι πάικτες που είναι τα πιο δυνατά «χαρτιά» για τη Γαλλία και την Ισπανία, με μόνο λίγα λεπτά για τη «σέντρα» του πρώτου ημιτελικού.

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Οι παίκτες της Γαλλίας
Οι παίκτες της Γαλλίας | getty
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Η Γαλλία παρατάσσει την 11άδα της απέναντι στην Ισπανία απόψε (14/07) στον πρώτο ημιτελικό του Μουντιάλ 2026 με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ1.

Με την Ισπανία να αποτελεί το «χαμηλών τόνων» φαβορί στη διοργάνωση, η Γαλλία από την άλλη διψά να συναντήσει την ισχυρή Αργεντινή του Μέσι, για να πάρει πίσω το «αίμα» της μετά τον τελικό του 2022.

Γαλλία - Ισπανία: Τα πιο δυνατά τους «χαρτιά»

Όπως δείχνει η ΕΡΤ, τα στατιστικά των παικτών των δύο ομάδων προδίδουν τη διαφορετική δομή και φιλοσοφία του παιχνιδιού της.

Η Γαλλία πάντα με το Μπαπέ μπροστάρη, ο οποίος είναι πρώτος στα γκολ, τις πάσες-κλειδιά και τις ευκαιρίες για γκολ, περιστοιχιζόμενος από παίκτες που μπορούν να ενισχύσουν την παρουσία του, όπως ο Ολισέ με τις κορυφαίες ασίστ και ο Μπαρκολά, πρώτος στις επιτυχείς ντρίμπλες.

Από την άλλη, η Ισπανία λειτουργεί στη λογική ενός συνόλου που ξεπερνά τα μέρη του, με τα κύρια στατιστικά να μοιράζονται μεταξύ των παικτών της. Κορυφαίος σκόρερ ο Ογιαρθαμπάλ, πρώτος στις ασσίστ και ευκαιρίες ο Κουκουρέγια, πασαδόρος ο Πόρρο, ντριμπλαδόρος ο Γιαμάλ, και στις τελικές αναδεικνύεται ο Μπαένα.

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