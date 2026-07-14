Γαλλία - Ισπανία: Τα πιο δυνατά «χαρτιά» της κάθε ομάδας ενόψει προημιτελικών του Μουντιάλ

Η Γαλλία παρατάσσει την 11άδα της απέναντι στην Ισπανία απόψε (14/07) στον πρώτο ημιτελικό του Μουντιάλ 2026 με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ1.

Με την Ισπανία να αποτελεί το «χαμηλών τόνων» φαβορί στη διοργάνωση, η Γαλλία από την άλλη διψά να συναντήσει την ισχυρή Αργεντινή του Μέσι, για να πάρει πίσω το «αίμα» της μετά τον τελικό του 2022.

Γαλλία - Ισπανία: Τα πιο δυνατά τους «χαρτιά»

Όπως δείχνει η ΕΡΤ, τα στατιστικά των παικτών των δύο ομάδων προδίδουν τη διαφορετική δομή και φιλοσοφία του παιχνιδιού της.

Η Γαλλία πάντα με το Μπαπέ μπροστάρη, ο οποίος είναι πρώτος στα γκολ, τις πάσες-κλειδιά και τις ευκαιρίες για γκολ, περιστοιχιζόμενος από παίκτες που μπορούν να ενισχύσουν την παρουσία του, όπως ο Ολισέ με τις κορυφαίες ασίστ και ο Μπαρκολά, πρώτος στις επιτυχείς ντρίμπλες.

Από την άλλη, η Ισπανία λειτουργεί στη λογική ενός συνόλου που ξεπερνά τα μέρη του, με τα κύρια στατιστικά να μοιράζονται μεταξύ των παικτών της. Κορυφαίος σκόρερ ο Ογιαρθαμπάλ, πρώτος στις ασσίστ και ευκαιρίες ο Κουκουρέγια, πασαδόρος ο Πόρρο, ντριμπλαδόρος ο Γιαμάλ, και στις τελικές αναδεικνύεται ο Μπαένα.