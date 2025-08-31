Γεωργία - Ελλάδα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Την τρίτη της νίκη στο Ευρωμπάσκετ αναζητά η Εθνική ομάδα που την Κυριακή αντιμετωπίζει τη Γεωργία.

Η αναμέτρηση Γεωργία - Ελλάδα κάνει τζάμπολ στις 15:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά τόσο από το Novasports Stars όσο και από το ERT News.

Η Ελλάδα με νίκη ουσιαστικά κλειδώνει την πρόκριση καθώς βρίσκεται ήδη στο 2-0 με τις νίκες της επί της Ιταλίας και της Κύπρου. Από την άλλη πλευρά οι Γεωργιανοί, άρχισαν με νίκη κόντρα στην Ισπανία αλλά χθες ηττήθηκαν από την Ιταλία.