Γεωργία - Ελλάδα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Την τρίτη της νίκη στο Ευρωμπάσκετ αναζητά η Εθνική ομάδα που την Κυριακή αντιμετωπίζει τη Γεωργία.
Η αναμέτρηση Γεωργία - Ελλάδα κάνει τζάμπολ στις 15:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά τόσο από το Novasports Stars όσο και από το ERT News.
Η Ελλάδα με νίκη ουσιαστικά κλειδώνει την πρόκριση καθώς βρίσκεται ήδη στο 2-0 με τις νίκες της επί της Ιταλίας και της Κύπρου. Από την άλλη πλευρά οι Γεωργιανοί, άρχισαν με νίκη κόντρα στην Ισπανία αλλά χθες ηττήθηκαν από την Ιταλία.
