Γεωργιάδης για Σούντγκρεν: «Έχει 24 ώρες να ανακαλέσει, δεν υπάρχει περίπτωση να έχουν ειπωθεί αυτά»

Tι σχολίασε ο τότε προπονητής του Βόλου και νυν της Νίκης, Κώστας Γεωργιάδης.

Κώστας Γεωργιάδης
Ο Κώστας Γεωργιάδης | INTIME
Κατά του Ντάνιελ Σούντγκρεν καταφέρθηκε, μετά τον Βόλο, και ο τότε προπονητής της ομάδας, Κώστας Γεωργιάδης, ο οποίος αυτή τη στιγμή εργάζεται στην Νίκη Βόλου. Ο 45χρονος Έλληνας τεχνικός μίλησε στην ιστοσελίδα «FLNews» και επιτέθηκε στον πρώην παίκτη του τονίζοντας πως όλα όσα λέει δεν είναι αλήθεια.

Μάλιστα, πρόσθεσε, πως τους δίνει διορία 24 ωρών για να ανακαλέσει όλα όσα είπε, αλλιώς θα κάνει μήνυση εναντίον του για συκοφαντική δυσφήμιση.

