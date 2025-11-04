Γεωργιάδης για Σούντγκρεν: «Έχει 24 ώρες να ανακαλέσει, δεν υπάρχει περίπτωση να έχουν ειπωθεί αυτά»

Κατά του Ντάνιελ Σούντγκρεν καταφέρθηκε, μετά τον Βόλο, και ο τότε προπονητής της ομάδας, Κώστας Γεωργιάδης, ο οποίος αυτή τη στιγμή εργάζεται στην Νίκη Βόλου. Ο 45χρονος Έλληνας τεχνικός μίλησε στην ιστοσελίδα «FLNews» και επιτέθηκε στον πρώην παίκτη του τονίζοντας πως όλα όσα λέει δεν είναι αλήθεια.

Μάλιστα, πρόσθεσε, πως τους δίνει διορία 24 ωρών για να ανακαλέσει όλα όσα είπε, αλλιώς θα κάνει μήνυση εναντίον του για συκοφαντική δυσφήμιση.

