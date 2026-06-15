Γιαννακόπουλος: Έβαλε τον Μπαρτζώκα στο περίφημο τραπεζάκι στο Σούνιο - «Κάθεται λάθος άνθρωπος»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε πει τον Ιανουάριο πως «οι κούπες θα καταλήξουν στο Σούνιο», με χρήση του Instagram να κάνει μια μικρή... καζούρα στον πρόεδρο του Παναθηναϊκού.

Συγκεκριμένα, στο περίφημο τραπεζάκι στο Σούνιο, στο οποίο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε ανεβάσει τα τρόπαια της EuroLeague και της Stoiximan GBL το καλοκαίρι του 2024, τοποθέτησε τον Γιώργο Μπαρτζώκα, με το ποστάρισμα αυτό να αναδημοσιεύει και ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού.

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