Γιαννακόπουλος: «Ας ολοκληρωθεί πρώτα το πρωτάθλημα και τότε θα μάθετε σε ποιον έκανα πρόταση»

Live στο instagram έκανε ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τόνισε πως θέλει να ολοκληρωθεί πρώτα το πρωτάθλημα και μετά θα μάθει ο κόσμος σε ποιον έκανε πρόταση, ενώ αναφέρθηκε στο θέμα των Ελληνοποιήσεων. Υποστήριξε στη συνέχεια τους Χέιζ-Ντέιβις και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

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