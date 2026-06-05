Μενού

Γιαννακόπουλος: «Ας ολοκληρωθεί πρώτα το πρωτάθλημα και τότε θα μάθετε σε ποιον έκανα πρόταση»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε live στο instagram αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε Χέιζ-Ντέιβις, Χουάντσο, αλλά και στον Σλούκα.

Reader symbol
Newsroom
Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Δημήτρης Γιαννακόπουλος | Instagram
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Live στο instagram έκανε ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τόνισε πως θέλει να ολοκληρωθεί πρώτα το πρωτάθλημα και μετά θα μάθει ο κόσμος σε ποιον έκανε πρόταση, ενώ αναφέρθηκε στο θέμα των Ελληνοποιήσεων. Υποστήριξε στη συνέχεια τους Χέιζ-Ντέιβις και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ