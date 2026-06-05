Γιαννακόπουλος: «Ας ολοκληρωθεί πρώτα το πρωτάθλημα και τότε θα μάθετε σε ποιον έκανα πρόταση»

Live στο instagram έκανε ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τόνισε πως θέλει να ολοκληρωθεί πρώτα το πρωτάθλημα και μετά θα μάθει ο κόσμος σε ποιον έκανε πρόταση, ενώ αναφέρθηκε στο θέμα των Ελληνοποιήσεων. Υποστήριξε στη συνέχεια τους Χέιζ-Ντέιβις και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης Γραμματέας της ΝΔ
- Στο Εφετείο σήμερα ο Δημήτρης Λιγνάδης: Ανοιχτό το ενδεχόμενο αυστηρότερης ποινής μετά την εισαγγελική έφεση
- Η άγρια δολοφονία του Οδυσσέα Ανδρούτσου - Τον στραγγάλισαν και τον πέταξαν από την Ακρόπολη
- Καιρός: Υποχωρεί η αστάθεια – Πού θα επιμείνουν βροχές και καταιγίδες
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.