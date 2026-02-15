Μενού

Γιαννακόπουλος: «Πού θα γίνει το Final Four της EuroLeague φέτος;»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με story στο Instagram, έθεσε τρία ερωτήματα, μεταξύ των οποίων ένα για το Final Four της EuroLeague και το πού θα διεξαχθεί.

Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος | Eurokinissi/ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Κολοσσό Ρόδου πριν από τη διακοπή της Stoiximan GBL και τη διεξαγωγή του Final Eight του Κυπέλλου Ελλάδας στο Ηράκλειο, όπου οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν τον ΠΑΟΚ στον προημιτελικό.

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μέσω story στο Instagram, απεύθυνε τρία ερωτήματα, μεταξύ των οποίων ένα για το Final Four της EuroLeague και το πού θα διεξαχθεί.

