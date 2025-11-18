Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η πρώτη εκτίμηση για τον τραυματισμό του

Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε ο Έλληνας σούπερ σταρ, Γιάννης Αντετοκούνμπο, μετά από τον τραυματισμό του στο παιχνίδι των Μπακς με τους Καβαλίερς.

Συγκεκριμένα αποχώρησε με πρόβλημα στον αριστερό του προσαγωγό και έκτοτε δεν επέστρεψε στο παιχνίδι με την ομάδα του Μιλγουόκι να γνωρίζει την ήττα από το Κλίβελαντ.

