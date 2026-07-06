Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και επίσημα στους Μαϊάμι Χιτ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανακοινώθηκε πως αποτελεί και επίσημα παίκτης των Μαϊάμι Χιτ, μέσα από ανάρτηση της ομάδα του Πατ Ράιλι.

Ο αστέρας του NBA μετακομίζει μετά από 13 χρόνια από το Μιλγουόκι στη Φλόριντα με στόχο να κυνηγήσει το δεύτερο προσωπικό του πρωτάθλημα στο NBA και τέταρτο συνολικά στην ιστορία των Χιτ.

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Ο «Greek Freak» νωρίτερα, δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο από τα highlights του στα «ελάφια», από το ξεκίνημα της καριέρας του μέχρι την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2021, ενώ στην λεζάντα έβαλε απλώς ένα emoji καρδιά.

Μεταξύ άλλων, ο Γιάννης εκφράζει την αγάπη του για μια ομάδα «που τον έκανε τον άνθρωπο που είναι σήμερα», και που χώρεσε όλα τα μέλη της οικογένειάς του. «Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ, πρόσθεσε.