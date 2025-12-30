Γιάννης Τσουκαλάς: Ποιος είναι ο Έλληνας kickboxer που δέχτηκε άγρια επίθεση στη Σερβία

Ο αθλητής του kickboxing Γιάννης Τσουκαλάς δέχτηκε επίθεση στη Σερβία, μετά τη νίκη του σε αγώνα απέναντι στον Βαχίντ Κιτσάρα.

Διαβάστε ακόμα: Σερβία: Επιτέθηκαν σε Έλληνα αθλητή μετά τη νίκη του σε αγώνα kick boxing

Ποιος είναι ο Γιάννης Τσουκαλάς

Ο Γιάννης Τσουκαλάς είναι ένας από τους σημαντικότερους επαγγελματίες αθλητές του kickboxing στην Ελλάδα, με καριέρα να του μετρά ήδη πολλές διακρίσεις στη χώρα μας, αλλά και το εξωτερικό.

Είναι Βαλκανικός Πρωταθλητής και κάτοχος της επαγγελματικής ζώνης της WKU, ενώ έχει αφήσει το αποτύπωμά του σε διεθνή ρινγκ σε χώρες όπως η Γαλλία, η Βρετανία, η Γερμανία και η Ολλανδία.

Το χρονικό της επίθεσης στον αγώνα kickboxing στη Σερβία

Λίγα δευτερόλεπτα μετά τη νίκη του Έλληνα αθλητή, Γιάννη Τσουκαλά, με νοκ άουτ έναντι του Σέρβου αντιπάλου του, Βαχίντ Κιτσάρα, άτομα εισέβαλαν στο ρινγκ και του επιτέθηκαν με αποτέλεσμα τη μεταφορά του σε νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το περιστατικό που καταγράφηκε από θεατές του αγώνα δείχνει τον Τσουκαλά να πανηγυρίζει για την επικράτησή του έναντι του Βαχίντ Κιτσάρα (Vahid Kičara) και άτομα από την ομάδα του να εισβάλουν στον αγωνιστικό χώρο και να τραυματίζουν, ευτυχώς όχι σοβαρά, τον Έλληνα αθλητή πολεμικών τεχνών.

Περίπου 50 άτομα φέρεται να εισέβαλαν στο ρινγκ, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει γενικευμένη σύρραξη. Οι διοργανωτές της εκδήλωσης δεν κατάφεραν να αποκαταστήσουν την τάξη, επικαλούμενοι έλλειψη επαρκούς προσωπικού ασφαλείας για τη διαχείριση ενός τέτοιου περιστατικού.

Ο Έλληνας αθλητής, μετά την επίθεση μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Βελιγραδίου, όπου υποβλήθηκε σε προληπτικές ιατρικές εξετάσεις και αφού διαπιστώθηκε ότι η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία, έλαβε εξιτήριο και επέστρεψε στην Ελλάδα.