Κασσελάκης για το τένις με τον Άδωνι: «Ένα παιχνίδι έπαιξα, δεν έβαλα τη χώρα στα μνημόνια»

Δηκτικά σχόλια προέταξε ο Στέφανος Κασσελάκης, μετά τη δημοσίευση βίντεο από το παιχνίδι τένις που είχε με τον Άδωνι Γεωργιάδη, στεκόμενος στο «δικαίωμά του» να παίζει με όποιο θέλει.

Με ανάρτηση στο Instagram, o πρόεδρος των Δημοκρατών ζήτησε σκωπτικά «από καρδιάς συγγνώμη» από τον ελληνικό λαό, για το γεγονός ότι συμμετείχε στο παιχνίδι τένις με τον υπουργό Υγείας.

Στη συνέχεια προχώρησε σε μια τοποθέτηση με έμμεσες πλην σαφείς αναφορές στην πολιτική διαδρομή και ευθύνες του Αλέξη Τσίπρα και προκατόχων του.

Κασσελάκης: «Αν θέλω να παίξω τένις, θα το κάνω»

Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι ο ίδιος «δεν χρέωσε τη χώρα με τρίτο μνημόνιο», «δεν οδήγησε πολίτες σε οικονομική απόγνωση ή αυτοκτονίες», ούτε ευθύνεται για «απώλειες κατοικιών μέσω servicers και funds».

Πρόσθεσε επίσης ότι δεν έχει εμπλοκή σε αποφάσεις που οδήγησαν σε περικοπές συντάξεων, ούτε σε υποθέσεις όπως η τραγωδία στο Μάτι ή το δυστύχημα στα Τέμπη, ενώ αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με υποκλοπές ή άλλα πολιτικά σκάνδαλα.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι εάν επιθυμεί να παίζει τένις «θα το κάνει χωρίς απολογίες», υπογραμμίζοντας ότι η δημόσια συζήτηση πρέπει να απομακρυνθεί από τη «διχόνοια και τη μιζέρια» και να στραφεί σε μια πιο πολιτισμένη πολιτική αντιπαράθεση.

Άδωνις για το τένις Κασσελάκη: «Ξέρει, αλλά χρειάζεται προπόνηση»

Την άποψή του για το αν παίζει καλό τένις ο Στέφανος Κασσελάκης έδωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, τονίζοντας πως «χρειάζεται προπόνηση».

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στη συνάντηση με τον πρόεδρο των «Δημοκρατών» και τον αγώνα που κανόνισαν στη διάρκεια της συζήτησης που είχαν πριν από λίγες ημέρες.

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«Όταν κάναμε την εκπομπή, να πω ότι ο Στέφανος Κασσελάκης είναι πολύ φυσιολογικός άνθρωπος, στην κουβέντα μου είπε "παίζεις τένις; Έχω καιρό να παίξω" και εγώ του είπα πάμε να παίξουμε στο Politia Tennis Club» είπε αρχικά ο κ. Γεωργιάδης.

Στη συνέχεια, σχολιάζοντας τις ικανότητες του Στέφανου Κασσελάκη στο τένις, ο υπουργός Υγείας ανέφερε για τον αντίπαλό του: «είναι άνθρωπος που σίγουρα ξέρει αλλά θέλει προπόνηση».

«Ο κ. Κασσελάκης είναι ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Κι εγώ αν με ρωτάς δεν πιστεύω ότι πολιτισμικά είχε πολύ σχέση με την αριστερά» κατέληξε.