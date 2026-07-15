Χάαλαντ-μανία στο Περού: Δίνουν το όνομα του Νορβηγού στα νεογέννητα παιδιά τους

Αν έμεινε κάτι από το φετινό Μουντιάλ που σιγά σιγά φτάνει στο τέλος του, είναι μια προς μια οι εμφανίσεις του Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος κατάφερε να σκοράρει 7 γκολ και να μιλάμε όλοι για αυτόν.

Αυτό αποδεικνύεται εύκολα καθώς μέσα σε κάποιες εβδομάδες απέκτησε σχεδόν 20 εκατομμύρια νέους ακολούθους στα κοινωνικά δίκτυα. Ωστόσο η δημοφιλία που απέκτησε από το Μουντιάλ πήρε μια απρόσμενη τροπή.

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Αναλυτικότερα, σε χώρες της Λατινικής Αμερικής και συγκεκριμένα στο Περού ο 25χρονος Νορβηγός έγινε τόσο δημοφιλής και αγαπητός που, σύμφωνα με το εθνικό μητρώο ταυτοτήτων της χώρας, αρκετοι Περουβιανοί έχουν φτάσει στο σημείο να ονομάσουν τα παιδιά τους προς τιμήν του, με 468 να φέρουν το επώνυμο του 25χρονου, ενώ άλλα 91 βρέφη φέρουν το ολόκληρο το όνομα του, Έρλινγκ Χάαλαντ.

«Διαφορετικοί αστέρες του ποδοσφαίρου χρησιμεύουν ως έμπνευση για τους Περουβιανούς να εγγράψουν τα παιδιά τους με αυτά τα ονόματα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του μητρώου, Ιβάν Τόρες, σε δηλώσεις τους στο «Panamericana Television».

Τα περισσότερα νεογέννητα παιδία που τα ονόμασαν Χάαλαντ γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, είπε ο Τόρες, με τον αριθμό να εκτοξεύεται ακόμη περισσότερο, όταν η Νορβηγία προκρίθηκε στα προημιτελικά, μετά τη νίκη επί της Βραζιλίας.

Βέβαια αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει στο Περού. Για την ακρίβεια είναι σχετικά συνηθισμένο. Σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της χώρας 3.402 άτομα φέρουν το όνομα Μέσι, 92 εκ των οποίων φέρουν το πλήρες όνομα του Αργεντινού σταρ.

Ο Πορτογάλος Κριστιάνο Ρονάλντο έχει 1.185 Περουβιανούς συνονόματους, ενώ 1.241 ονομάζονται Γιαμάλ από τον νεαρό αστέρα της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ. Το πιο δημοφιλές όνομα ποδοσφαιριστή στο Περού ωστόσο, είναι του Νεϊμάρ, ο οποίος έχει μόλις 33.809 Περουβιανούς συνονόματους.