Χιλιάδες στο αντίο του Φράνκο Μπαρέζι: Η οικογένεια της Μίλαν τίμησε τον capitano

Το Μιλάνο «ντύθηκε» στα μαύρα για να αποχαιρετήσει ένα από τα πιο εμβληματικά τέκνα του. Το πρωί της Τρίτης (04/08), η ιστορική Μπαζίλικα του Σαν Αμπρότζο πλημμύρισε από δάκρυα, απέραντο σεβασμό και ιαχές, καθώς σύσσωμη η οικογένεια της Μίλαν είπε το τελευταίο «αντίο» στον τεράστιο Φράνκο Μπαρέζι, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών, βυθίζοντας στο πένθος το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Imaginez avoir aujourd’hui un Franco Baresi dans votre club. Un joueur qui arrive à 14 ans, devient titulaire à 18, puis capitaine à 22. Il devient l’un des plus forts à son poste, mais refuse de partir malgré deux descentes en deuxième division. Il guérit d’une maladie du sang,… — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) August 4, 2026

Το «παρών» στο ύστατο χαίρε έδωσαν μυθικές μορφές της στρογγυλής θεάς και συνοδοιπόροι του μεγάλου αρχηγού. Από τον Πάολο Μαλντίνι και τον Ρομπέρτο Μπάτζιο, μέχρι τους Μάρκο Φαν Μπάστεν, Ντέγιαν Σαβίτσεβιτς, Ντίντα και Ντανιέλε Μασάρο, όλοι ήταν εκεί για να τιμήσουν τον μέντορα και φίλο τους.

🇮🇹 Emotiva despedida a Franco Baresi en Milán.



Con la Curva Sud presente, con banderas y canciones en su honor.



6️⃣ CAPITANO ETERNO ♾️ pic.twitter.com/o7mhwZzmKc — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) August 4, 2026

Τη βαθιά τους θλίψη μοιράστηκαν επίσης εξέχουσες προσωπικότητες όπως ο Κλαούντιο Ρανιέρι και ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Τζέρι Καρντινάλε.

Όμως, η πιο ανατριχιαστική εικόνα της ημέρας ανήκε στον «12ο παίκτη». Οι φανατικοί οπαδοί των «ροσονέρι» κατέκλυσαν τον περιβάλλοντα χώρο της εκκλησίας, δημιουργώντας μια μοναδική, φορτισμένη ατμόσφαιρα.

🔵#Milano L’ultimo saluto a Franco Baresi nella basilica di Sant’Ambrogio. Centinaia di tifosi in piazza. Su uno striscione “Ciao capitano”. Commossi gli ex compagni. Fischiati all’arrivo il proprietario del Milan Cardinale e il presidente rossonero Paolo Scaroni. pic.twitter.com/YWp0TstQv2 — Rai Radio1 (@Radio1Rai) August 4, 2026

Με συνθήματα, κασκόλ και υψωμένες γροθιές, αποχαιρέτησαν τον δικό τους "Capitano", αποδεικνύοντας περίτρανα πως οι πραγματικοί θρύλοι δεν πεθαίνουν ποτέ, αλλά ζουν για πάντα στην κερκίδα.