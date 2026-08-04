Χιλιάδες στο αντίο του Φράνκο Μπαρέζι: Η οικογένεια της Μίλαν τίμησε τον capitano

Το Μιλάνο «ντύθηκε» στα μαύρα για να αποχαιρετήσει ένα από τα πιο εμβληματικά τέκνα του. Το πρωί της Τρίτης (04/08), η ιστορική Μπαζίλικα του Σαν Αμπρότζο πλημμύρισε από δάκρυα, απέραντο σεβασμό και ιαχές, καθώς σύσσωμη η οικογένεια της Μίλαν είπε το τελευταίο «αντίο» στον τεράστιο Φράνκο Μπαρέζι, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών, βυθίζοντας στο πένθος το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
Το «παρών» στο ύστατο χαίρε έδωσαν μυθικές μορφές της στρογγυλής θεάς και συνοδοιπόροι του μεγάλου αρχηγού. Από τον Πάολο Μαλντίνι και τον Ρομπέρτο Μπάτζιο, μέχρι τους Μάρκο Φαν Μπάστεν, Ντέγιαν Σαβίτσεβιτς, Ντίντα και Ντανιέλε Μασάρο, όλοι ήταν εκεί για να τιμήσουν τον μέντορα και φίλο τους.
Τη βαθιά τους θλίψη μοιράστηκαν επίσης εξέχουσες προσωπικότητες όπως ο Κλαούντιο Ρανιέρι και ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Τζέρι Καρντινάλε.
Όμως, η πιο ανατριχιαστική εικόνα της ημέρας ανήκε στον «12ο παίκτη». Οι φανατικοί οπαδοί των «ροσονέρι» κατέκλυσαν τον περιβάλλοντα χώρο της εκκλησίας, δημιουργώντας μια μοναδική, φορτισμένη ατμόσφαιρα.
Με συνθήματα, κασκόλ και υψωμένες γροθιές, αποχαιρέτησαν τον δικό τους "Capitano", αποδεικνύοντας περίτρανα πως οι πραγματικοί θρύλοι δεν πεθαίνουν ποτέ, αλλά ζουν για πάντα στην κερκίδα.
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