Χρυσή Μπάλα: To βίντεο αφιέρωμα στον Ντιόγκο Ζότα - Συγκινημένη η σύζυγός του

Φόρο τιμής στην μνήμη του αποθανόντος Ντιόγκο Ζότα απέτισαν στα βραβεία της Χρυσής Μπάλας, που έγιναν χθες το βράδυ, 22/9, με την σύζυγό του ποδοσφαιριστή να παρακολουθεί συγκινημένη.

Με ένα συγκινητικό βίντεο με τις σπουδαιότερες στιγμές του Ντιόγκο Ζότα, τιμήθηκε η μνήμη του Πορτογάλου επιθετικού, καθώς και του αδελφού του, επίσης ποδοσφαιριστή, Αντρέ Σίλβα, που πέθαναν στις 3 Ιουλίου μετά από αυτοκινητιστικό δυστύχημα.

Η χήρα του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή, Ρούτε Καρντόζο, έδωσε το παρόν στα βραβεία, φορώντας ένα ολόλευκο μακρύ φόρεμα με κρύσταλλα.

Diogo Jota's wife, Rute Cardoso, has arrived at the Ballon d'Or ceremony. 🇵🇹❤️ pic.twitter.com/xx9UY8Q4zY — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) September 22, 2025

Ο γάμος του ζευγαριού είχε γίνει μόλις 11 ημέρες πριν τον ξαφνικό θάνατό του ποδοσφαιριστή ενώ μαζί έχουν τρία παιδία. Η είδηση θανάτου του σύζυγου και πατέρα των παιδιών της βύθισε στο πένθος την Ρούτε Καρντόζο που ήταν ζευγάρι με τον ποδοσφαιριστή από το σχολείο.

Στη φετινή τελετή για την απονομή της Χρυσής Μπάλας, δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί ο μεγάλος ποδοσφαιριστής στον οποίο έφτιαξαν και παρουσίασαν ένα συγκινητικό βίντεο με τις καλύτερες ποοσφαιρικές του στιγμές.

«Αυτό το καλοκαίρι η οικογένεια του ποδοσφαίρου έμεινε σοκαρισμένη από τον θάνατο του Ντιόγκο Ζότα, ο οποίος έχασε τη ζωή του μαζί με τον αδερφό του Αντρέ Σίλβα» είπε η παρουσιάστρια της βραδιάς Κέιτ Σκοτ, πλάι στον θρύλο της Ολλανδίας, Ρούντ Γκούλιτ.

Ο Γκούλιτ πρόσθεσε «Ο Τζότα ήταν αγαπημένος των φιλάθλων, έδινε τα πάντα για τον σύλλογο και την πατρίδα του, και ήταν αγαπητός από τους συμπαίκτες και τους υποστηρικτές του.

«Ας τους θυμηθούμε μαζί. Γνωρίζουμε ότι η οικογένειά τους είναι εδώ μαζί μας απόψε και θα θέλαμε απλώς να πούμε πόσο λυπούμαστε για την απώλειά σας» κατέληξε η Σκοτ.

This is more than football.



A tribute to Diogo Jota ❤️ pic.twitter.com/vVmsqJkbul — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025