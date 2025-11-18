«Χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο για τον μεγαλύτερο βλάκα»: Το La Perla που αφιέρωσε η Μπαντόσα στον Τσιτσιπά

Πάουλα Μπαντόσα και Στέφανος Τσιτσιπάς έχουν χωρίσει και αμφότεροι έχουν τραβήξει τον δρόμο τους στην προσωπική τους ζωή. Ο Έλληνας τενίστας μάλιστα, παραδέχτηκε πρόσφατα πως είναι μαζί με μία Ελληνίδα κοπέλα, η οποία δεν είναι γνωστή στο ευρύτερο κοινό.

Ο χωρισμός τους βέβαια δεν φαίνεται να ήταν ρόδινος, αν κρίνουμε από τις μπηχτές της Ισπανίδας τενίστριας, που του αφιέρωσε ένα τραγούδι, με το οποίο, ούτε λίγο ούτε πολύ, τον κράζει άσχημα.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή... Η Μπαντόσα εμφανίστηκε στην ισπανική εκπομπή La Revuelta, επιβεβαιώνοντας πως είναι ελεύθερη.

Η κουβέντα σε κάποιο σημείο, πήγε στο νέο άλμπουμ της Ροσαλία και το viral τραγούδι «La Perla», με την Πάουλα Μπαντόσα να λέει ότι της αρέσει ιδιαίτερα. Τότε ο παρουσιαστής σχολίασε ότι «χιλιάδες κορίτσια λένε πόσο τους αρέσει το La Perla», με την τενίστρια να γελά.

Μια φωνή από το κοινό φώναξε «Τσιτσιπάς» και τότε, η Πάουλα Μπαντόσα δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Με ένα χαμόγελο, είπε: «Είμαι ακριβώς σε αυτό το σημείο της ζωής μου».

Τι λέει όμως το τραγούδι; «Είναι τόσο γοητευτικός, ένα αστέρι της ανοσίας, μια οφθαλμαπάτη, χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο για τον μεγαλύτερο βλάκα».

Οι στίχοι του τραγουδιού λένε:



Γεια σου, κλέφτη της ειρήνης

Ναρκοπέδιο για την ευαισθησία μου

Playboy, ένας πρωταθλητής

Ξοδεύει τα χρήματα που έχει και αυτά που δεν έχει

Είναι τόσο γοητευτικός, ένα αστέρι της ανοσίας

Μια οφθαλμαπάτη, χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο για τον μεγαλύτερο βλάκα

Έχεις το βάθρο της μεγάλης απογοήτευσης

Ένας συναισθηματικός τρομοκράτης, η μεγαλύτερη καταστροφή στον κόσμο

Είναι ένα μαργαριτάρι, κανείς δεν τον εμπιστεύεται

Είναι ένα μαργαριτάρι, κάποιος με τον οποίο πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός

