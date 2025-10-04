Η εκδίκηση του Φραντσέσκο Τότι στην άπιστη ντίβα τηλεπερσόνα: «Ήταν παραπάνω από ένας άντρας»

Όχι πολύ μακριά, πίσω στο 2022, το κυρίαρχο θέμα συζητήσεων, αυτό με τα περισσότερα κλικ στη γειτονική Ιταλία δεν ήταν ούτε ο covid, ούτε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ούτε ο θάνατος της Βασίλισσας Ελισάβετ. Αυτό που κρατούσε «ζεστό» το ενδιαφέρον, δεν ήταν άλλο από τον χωρισμό – μετά από 20 χρόνια και τρία παιδιά – του Φραντσέσκο Τότι και της Ιλάρι Μπλάζι. Το αντίστοιχο ζευγάρι Μπέκαμ – Βικτόρια made in Italy.

Αυτός καπιτάνο, ηγέτης της Ρόμα, αρχηγός της Ιταλίας, αρρενωπός, με τη Ρεάλ να σκίζεται στα πόδια του για να τον αποκτήσει και να ακούει απανωτά no grazie. Αυτή κουκλάρα, τηλεπερσόνα, ντίβα κανονική. Ένα ζευγάρι ζηλευτό, μέσα στη λάμψη και στο χρήμα, αγαπημένο θέμα των παπαράτσι.

Η οικογένεια Τότι στις καλές στιγμές της | AP

Οι αποκαλύψεις που έρχονται όμως συνταράσσουν και αποδεικνύουν για πολλοστή φορά πως πίσω από τις κουρτίνες και τα φώτα η πραγματικότητα είναι ζοφερή. Έγινε reality, ναι. Όσο κι αν δεν το ήθελε ο Τότι και έλεγε στην Corriere Della Serra «η ιστορία αυτή δεν είναι κουτσομπολιό για μένα. Αυτή η ιστορία είναι σάρκα και οστά από μένα. Η ζωή μου διακυβεύεται. Υπάρχουν τρία πρόσωπα μέσα σε αυτή: Τα παιδιά μου», εν τούτοις, οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές έβγαλαν όλα τα άπλυτα του σπιτιού τους στη φόρα. Άλλο που δεν ήθελε ο κόσμος να κοιτάξει μέσα από την κλειδαρότρυπα για να βγει να τσαλακώνεται το πιο λαμπερό ζευγάρι της Ιταλίας.

«Τα παραμύθια δεν υπάρχουν. Είχαμε σκαμπανεβάσματα, όπως κάθε ζευγάρι» είχε παραδεχθεί ο ίδιος.

Ο Τότι άκουσε πολλά δημόσια από την Ιλάρι Μπλάζι. Βγήκε στην τηλεόραση και είπε πως διέλυσε τον γάμο τους γιατί είναι άπιστος. Ο καπιτάνο δεν μίλαγε. Σιωπούσε. Μέχρι που είπε «φτάνει, αρκετά… Διάβασα πολλές ανοησίες».

Και έριξε τη «βόμβα»: «Δεν ήμουν ο πρώτος που πρόδωσε».

Το 2016 τον ρήμαξε. Ήταν η προτελευταία του χρονιά ως ποδοσφαιριστής και το είχε πάρει βαριά. Να εγκαταλείψει το ποδόσφαιρο; Αυτό ήταν σαν ένας αργός θάνατος για εκείνον. Στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του στο γήπεδο, για όσους θυμούνται είχε πει: «Φοβάμαι, μείνετε κοντά μου». Και οι οπαδοί της Ρόμα δεν με άφησαν ποτέ μόνο μου».

Φραντσέσκο Τότι | AP

«Η γυναίκα μου δεν ήταν εκεί όταν τη χρειαζόμουν περισσότερο»

Η Ιλάρι ήταν εκεί. Τον προστάτευε. Δεν δίστασε να αποκαλέσει τον Λουτσιάνο Σπαλέτι «μικρό άνθρωπο», παρά το γεγονός ότι δεν καταλάβαινε πολλά από ποδόσφαιρο. Χρόνο με το χρόνο όμως αυτό το συναίσθημα εξασθενούσε. Ο Τότι της καταλογίζει πως ποτέ δεν κατάλαβε πως ένιωθε ο ίδιος όταν κρέμασε τα παπούτσια του και έπιασε πόστο ως διευθυντή στην Ρόμα.

Φραντσέσκο Τότι | AP

«Η Ιλάρι δεν καταλάβαινε το μέγεθος αυτού του πόνου. Μετά ήρθε η 12η Οκτωβρίου 2020». Η ημερομηνία που ο πατέρας του πέθανε από κορονοϊό. «Τον είδα για τελευταία φορά στις 26 Αυγούστου. Ήξερα ότι ήταν άρρωστος και δεν μπορούσα να τον επισκεφτώ. Ο μπαμπάς μου ήταν πάντα εκεί για μένα, δεν έχανε ποτέ ταξίδι. Δεν μου έκανε ποτέ κομπλιμέντο, αλλά με τους άλλους ήταν πολύ περήφανος: Ο Φραντσέσκο είναι ο Νο.1, έλεγε. Μετά κόλλησα κι εγώ Covid, με βίαιο τρόπο: 25 μέρες κλειδωμένος στο σπίτι, ήμουν στα πρόθυρα να καταλήξω στο νοσοκομείο. Με λίγα λόγια, ήταν μια τρομερή περίοδος για μένα. Ευτυχώς, είχα τα παιδιά μου. Μπόρεσα επιτέλους να περάσω περισσότερο χρόνο με τον Κριστιάν, τη Σανέλ και την Ιζαμπέλ. Η γυναίκα μου, από την άλλη πλευρά, δεν ήταν εκεί όταν τη χρειαζόμουν περισσότερο. Την άνοιξη του 2021, μπήκαμε σε μια οριστική κρίση. Η τελευταία χρονιά ήταν δύσκολη. Δεν υπήρχε πλέον επικοινωνία, δεν είχε μείνει τίποτα» είχε εκμυστηρευτεί.

Τα σοκαριστικά μηνύματα που διάβασε στο κινητό της

Απομακρύνθηκαν… Ο Τότι είχε βρει ενδιαφέρον σε μία κοπέλα από το πάντελ αλλά ορκίζεται πως τότε ήταν μόνο φίλοι και δεν είχε συμβεί τίποτα. Μέχρι που άρχισαν να φτάνουν φήμες στα αυτιά του. Από ανθρώπους της εμπιστοσύνης του.

«Η Ιλάρι έχει κάποιον άλλον. Μάλιστα, περισσότερους από έναν. Μου φαινόταν αδύνατο. Αντίθετα, βρήκα τα μηνύματα. Δεν το είχα κάνει ποτέ εδώ και 20 χρόνια, ούτε το είχε κάνει ποτέ εκείνη σε μένα. Αλλά όταν έλαβα προειδοποιήσεις από διάφορους ανθρώπους που εμπιστεύομαι, άρχισα να υποψιάζομαι. Έλεγξα το τηλέφωνό της. Και είδα ότι υπήρχε ένα τρίτο άτομο, που λειτουργούσε ως μεσάζων για την Ιλάρι και κάποιον άλλον».

Ποιο ήταν το τρίτο αυτό άτομο; Η κομμώτρια και φίλη της, Αλέσια.

Τα μηνύματα που διάβασε ο Τότι ήταν σοκαριστικά. Μιλούσαν για να βρεθούν σε ξενοδοχείο.

Τότι και Μπλάζι την ημέρα του γάμου τους | AP

Δεν είπε τίποτα. Τα κράτησε όλα μέσα του. Προτίμησε να προσποιείται ότι δεν συνέβαινε τίποτα. Ακόμα κι όταν του έλεγε: «Φέτος θα μείνω περισσότερο στο Μιλάνο και λιγότερο στη Ρώμη».

Ο Τότι υποστήριξε πως έπεσε σε κατάθλιψη. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Το ξεπέρασε όλο αυτό χάρη στη Νοεμί – το κορίτσι από το πάντελ – η οποία τον στήριξε. Στη συνέχεια έγιναν ζευγάρι. Εμφανισιακά, θυμίζει πολύ την Ιλάρι στην ηλικία της.

Εν τέλει ήρθαν σε σύγκρουση. Ο Τότι ήθελε με μία κοινή δήλωση να τελειώσει όλο αυτό, η Ιλάρι όμως, επειδή είχε βγει στην τηλεόραση και είχε πει πως όλα ήταν καλά μεταξύ τους, δεν μπορούσε να το πάρει πίσω. Προτίμησε φυσικά να τα ρίξει όλα πάνω του. Αυτός έφταιγε και μόνο αυτός.

Τα Rolex και η εκδίκηση με τις τσάντες της

Τότε ήταν που ξεκίνησαν τα πολύ δύσκολα. Η Ιλάρι ήθελε όλο το σπίτι κι όχι να το χωρίσουν. Δεν έκατσε καν να συζητήσει. Έφυγε με την αδερφή της για διακοπές στην Τανζανία. Ξέρετε ποιος τις πλήρωσε; Ο Τότι. Έφυγε με τα λεφτά του.

Η Ιλάρι Μπλαζι στην Τανζανία | Instagram

Στη συνέχεια, αυτή και ο πατέρας της πήγαν και άδειασαν τις θυρίδες ασφαλείας και πήραν τη συλλογή ρολογιών του Τότι. Όλα Rolex… Δεν άφησαν καν τις εγγυήσεις, ούτε καν τα κουτιά τους. Ισχυριζόταν πως αυτή του τα είχε κάνει δώρο.

Ο Τότι κάτι έπρεπε να κάνει. Να απαντήσει. Τι θα ήταν αυτό που πραγματικά θα την πονούσε; Θα την έκανε να υποφέρει; Οι πολύτιμες και πανάκριβες τσάντες της. Πήγε λοιπόν, τις πήρε όλες και τις έκρυψε, ελπίζοντας σε μία ανταλλαγή.

Τότι Μπλάζι | AP

Ο πόλεμος «Κράμερ εναντίον Κράμερ» δεν σταμάτησε όμως εκεί… Η Μπλάζι έβαλε ακόμα και ιδιωτικό ντετέκτιβ να τον παρακολουθεί ενώ δικοί της άνθρωποι τοποθέτησαν κοριούς στο αυτοκίνητό του και έστησαν ένα GPS για να παρακολουθούν πού πήγαινε. Κάποιοι μάλιστα είχαν κρυφτεί έξω από το σπίτι της Νοεμί, της κοπέλας του.

Φραντσέσκο Τότι | AP

Που εν τέλει οδηγήθηκαν τα πράγματα; Μα φυσικά στα δικαστήρια. O χωρισμός τους μάλιστα έγινε ντοκιμαντέρ στο Netflix. Όσο για την Ιλάρι Μπλάζι; Βρίσκεται σε σχέση με Γερμανό επιχειρηματία.