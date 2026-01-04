Μενού

Η έξοδος της Τυνησίας από το Κόπα Άφρικα βοήθησε την Ελλάδα να ανέβει στο ranking της FIFA

Ο χθεσινός αποκλεισμός της Τυνησίας από το Μάλι στο Κύπελλο εθνών Αφρικής βοήθησε την Ελλάδα να ανεβάσει την θέση της στο παγκόσμιο ranking της FIFA.

Εθνική Ελλάδας
Πανηγυρισμοί παικτών της Εθνικής Ελλάδας | Eurokinissi/ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
H Τυνησία αποκλείστηκε χθες (03/01) από την συνέχεια του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, χάνοντας στα πέναλτι από το Μάλι, που προκρίθηκε στους «8» του τουρνουά χωρίς να έχει καταγράψει καμία νίκη, παρα μόνο 4 ισοπαλίες σε ισάριθμους αγώνες.

Ο αποκλεισμός αυτός έφερε πολλά προβλήματα για την αφρικανική χώρα, καθώς πέρα από το γεγονός ότι παραιτήθηκε ο ομοσπονδιακός προπονητής του συγκροτήματος, η ίδια η Τυνησία «βυθίστηκε» και στο ranking της FIFA, πέφτοντας από την 41η στην 46η θέση.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
 

