Η έξοδος της Τυνησίας από το Κόπα Άφρικα βοήθησε την Ελλάδα να ανέβει στο ranking της FIFA

H Τυνησία αποκλείστηκε χθες (03/01) από την συνέχεια του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, χάνοντας στα πέναλτι από το Μάλι, που προκρίθηκε στους «8» του τουρνουά χωρίς να έχει καταγράψει καμία νίκη, παρα μόνο 4 ισοπαλίες σε ισάριθμους αγώνες.

Ο αποκλεισμός αυτός έφερε πολλά προβλήματα για την αφρικανική χώρα, καθώς πέρα από το γεγονός ότι παραιτήθηκε ο ομοσπονδιακός προπονητής του συγκροτήματος, η ίδια η Τυνησία «βυθίστηκε» και στο ranking της FIFA, πέφτοντας από την 41η στην 46η θέση.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

