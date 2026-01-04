Η έξοδος της Τυνησίας από το Κόπα Άφρικα βοήθησε την Ελλάδα να ανέβει στο ranking της FIFA

H Τυνησία αποκλείστηκε χθες (03/01) από την συνέχεια του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, χάνοντας στα πέναλτι από το Μάλι, που προκρίθηκε στους «8» του τουρνουά χωρίς να έχει καταγράψει καμία νίκη, παρα μόνο 4 ισοπαλίες σε ισάριθμους αγώνες.
Ο αποκλεισμός αυτός έφερε πολλά προβλήματα για την αφρικανική χώρα, καθώς πέρα από το γεγονός ότι παραιτήθηκε ο ομοσπονδιακός προπονητής του συγκροτήματος, η ίδια η Τυνησία «βυθίστηκε» και στο ranking της FIFA, πέφτοντας από την 41η στην 46η θέση.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Σοβαρό πρόβλημα στο FIR Αθηνών - Στον «αέρα» όλες οι πτήσεις από και προς Ελλάδα
- Βενεζουέλα: Ποια είναι η «τίγρης» Ντέλσι Ροντρίγκεζ που αναλαμβάνει τα ηνία
- Στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης της Νέας Υόρκης ο Μαδούρο - Οι πρώτες εικόνες
- Η πιο σιχαμερή λέξη της αγγλικής γλώσσας είναι τελικά ελληνική - Τι λέει το Reddit
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.