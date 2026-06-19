Η Μπρουκ Μάγιο έγραψε ιστορία στο Μουντιάλ: Η πρώτη ανοιχτά γκέι διαιτήτρια σε αγώνα

Ένα δυνατό μήνυμα συμπερίληψης στάλθηκε στον αγώνα μεταξύ της Τσεχίας και της Νότιας Αφρικής στο Μουντιάλ, με τη συμμετοχή της πρώτης ανοιχτά γκέι διαιτήτριας σε αναμέτρηση ανδρών.

Η Μπρουκ Μάγιο ήταν μεταξύ των συνολικά τριών γυναικών που διαιτήτευσαν το ματς, γράφοντας ιστορία στη διοργάνωση.

Η Μάγιο είχε κάνει coming out το 2024, γράφοντας τις σκέψεις της σε κείμενο για το National Intercollegiate Soccer Officials Organization (NISOA). «Ως μέλος της LGBTQ+ κοινότητας, θα ήθελα να μοιραστώ ένα μήνυμα με όλους για να κλείσουμε τον Μήνα Υπερηφάνειας. Μεγαλώνοντας στον Νότο δεν ήταν εύκολο και πάντα δυσκολευόμουν μεταξύ της ευαίσθητης ισορροπίας μεταξύ αυθεντικότητας και ασφάλειας».

«Πολλοί με ρωτούν γιατί άλλαξα πολιτεία και μου αρέσει να τους απαντώ: "για τα βουνά", αλλά η αλήθεια είναι ότι μετακινήθηκα λόγω υπαρκτών φόβων για την ασφάλεια της οικογένειάς μου. Αλλά, υπάρχει ένα μέρος όπου αισθάνομαι απόλυτα ο εαυτός μου, το γήπεδο του ποδοσφαίρου. Είναι ένα όμορφο άθλημα που έχει την ικανότητα να ενώνει τον κόσμο. Υπάρχει ένα τόσο μοναδικό δέσιμο μεταξύ των διαιτητών, που ξεπερνάει κάθε διαφορά» συνέχιζε.

Ποια είναι η Μπρουκ Μάγιο

Με καταγωγή από το Τέξας, η Μάγιο ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο από την ηλικία των 4 ετών.

Περί τα 13 άρχισε να ασχολείται και με τη διαιτητική. «Τελείωνα τους αγώνες, έβαζα τη φανέλα της διαιτητή και επόπτευα» θυμήθηκε η ίδια.

Η πρώτη διαιτητής του αγώνα στο Μουντιάλ ήταν η Τόρι Πένσο, ενώ μαζί τους στο γήπεδο βρέθηκε και η Κάθριν Νέσμπιτ.

Το 2025, η Μάγιο είχε εκφράσει την επιθυμία της να μπορέσει να βρεθεί στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και τα κατάφερε!